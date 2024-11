Onlinevoting für den Junior ESC gestartet Stand: 15.11.2024 21:00 Uhr Der 22. Junior Eurovision Song Contest findet unter dem Motto "Let's Bloom" am Samstag, 16. November um 18 Uhr, in Madrid statt. Für Deutschland geht der elfjährige Bjarne mit dem Titel "Save The Best For Us" ins Rennen.

Spanien trägt den Junior Eurovision Song Contest als Zweitplatzierter des Vorjahres aus, weil Sieger Frankreich nach zwei Junior-ESC-Shows in drei Jahren eine Ausrichtung abgelehnt hat. Der Junior ESC findet 2024 erstmals seit mehreren Jahren wieder an einem Samstag statt. Austragungsort ist die vor allem durch Tenniswettbewerbe bekannte Caja Mágica südlich der Innenstadt von Madrid. Es moderieren Ruth Lorenzo, Melani García und Marc Clotet. KiKA und eurovision.de übertragen die Show live. Außerdem läuft sie im Mausradio von "Die Maus".

Weltweites Onlinevoting gestartet: Abstimmen für das eigene Land möglich

Beim Junior ESC darf weltweit per Onlinevoting abgestimmt werden - auch für das eigene Land. Außerdem stellt jedes Teilnehmerland noch eine Jury. Das Onlinevoting läuft seit Freitag, 15. November, um 21 Uhr und endet kurz vor der Liveshow aus Madrid am 16. November. Nachdem alle Acts aufgetreten sind, kann online noch einmal 15 Minuten lang abgestimmt werden. Das Ergebnis des Votings fließt zu 50 Prozent in die Gesamtwertung ein. Die anderen 50 Prozent bestehen aus den Urteilen der nationalen Jurys der teilnehmenden Länder.

Links Jetzt online abstimmen für den Junior ESC 2024

Teilnehmer am Junior ESC 2024

17 Länder nehmen am Junior Eurovision Song Contest 2024 teil. Mit Großbritannien (UK) hat ein Teilnehmerland von 2023 seine Teilnahme in diesem Jahr abgesagt, dafür kehren Zypern und San Marino nach jeweils einigen Jahren Pause wieder zurück.

Startnr. Land Act Song 01 Italien Simone Grande "Pigiama Party" 02 Estland Annabelle "Tänavad" 03 Albanien Nikol Çabeli "Vallëzoj" 04 Armenien Leo "Cosmic Friend" 05 Zypern Maria Pissarides "Crystal Waters" 06 Frankreich Titouan "Comme ci, comme ça" 07 Nordmazedonien Ana & Aleksej "Marathon" 08 Polen Dominik Arim "All Together" 09 Georgien Andria Putkaradze "To My Mum" 10 Spanien Chloe DelaRosa "Como la Lola" 11 Deutschland Bjarne "Save The Best For Us" 12 Niederlande Stay Tuned "Music" 13 San Marino Idols SM "Come noi" 14 Ukraine Artem Kotenko "Hear Me Now" 15 Portugal Victoria Nicole "Esperança" 16 Irland Enya Cox Dempsey "Le chéile" 17 Malta Ramires Sciberras "Stilla ċkejkna"

Nordmazedonien ist aktuell das einzige Land, das regelmäßig beim Junior ESC teilnimmt, obwohl es beim ESC seit dem Jahr 2023 aussetzt.

Weitere Informationen Wo, wann, was? Alle Sendungen zum Junior ESC 2024 Der Junior ESC wird 2024 wieder intensiv im TV begleitet und live im Fernsehen, online und im Radio übertragen. mehr

Deutschland beim JESC 2024

Bjarne hatte sich in einem Auswahlverfahren gegen vier andere junge Talente durchgesetzt. Wer für Deutschland zum Junior ESC fährt, bestimmte zu 50 Prozent eine Jury und zu 50 Prozent ein Onlinevoting auf kika.de. Zur Auswahl standen:



Consi kommentiert Junior ESC im deutschen Fernsehen

Das Voting lief vom 21. bis 30. Juni. Es war möglich, jede Stunde eine Stimme abzugeben. Abstimmberechtigt waren Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bjarne konnte sich mit "Save The Best For Us" durchsetzen.

Wie schon in den Vorjahren wird Constantin "Consi" Zöller die Liveübertragung in Deutschland kommentieren. Der SWR3-Moderator ist bereits seit dem Junior ESC 2021 deutscher Kommentator - die Show von Madrid wird sein vierter Junior ESC. "Die Bundesliga macht Pause und räumt den Sendeplatz für den noch größeren Wettkampf. Die talentiertesten jungen Sängerinnen und Sänger des Kontinents treten gegeneinander an. Ich habe meine Dauerkarte im Fanblock längst gelöst!", sagt Consi, der auch im Rahmenprogramm des Junior ESC zu sehen sein wird. Und er fügt an: "Ich freue mich auf einen Kinderchor, der 'Zorra' singt." Die Show wird live bei KiKA und auf eurovision.de übertragen. Zusätzlich sendet "Die Maus" den Junior ESC live im Mausradio.

Spanien: Endlich wieder Austragungsland

Neunmal nahm Spanien bereits am Junior Eurovision Song Contest teil - und gehört zu den erfolgreichsten Ländern dieses Wettbewerbs. Gleich sechsmal landete das Land auf dem Treppchen. Zuletzt wurde die Spanierin Sandra Valero mit "Loviu" beim JESC in Nizza 2023 Zweite. Ein Sieg gelang Spanien aber nur einmal: Gleich beim zweiten JESC 2004 erreichte María Isabel mit "Antes muerta que sencilla" ("Lieber tot als gewöhnlich") die meisten Punkte und schuf einen Song, den man bis heute in Spanien kennt. Allerdings richtete Spanien den anschließenden Junior ESC nicht aus. Beim Eurovision Song Contest gewann Spanien bislang zweimal - allerdings zuletzt in den 60er-Jahren. Somit ist der ESC aus dem März 1969 in Madrid die bislang letzte Eurovisions-Show, die auf spanischem Boden stattfand (abgesehen vom nicht sehr bekannten EBU-Chor-Wettbewerb "Let The Peoples Sing" 2019 in Barcelona). Nach 55 Jahren nahm der spanische Sender RTVE die Aufgabe, den Junior ESC auszurichten, gerne an.

"Let's Bloom" ist Motto des Junior ESC

Beim Motto gehen es die Organisatoren in diesem Jahr floral an. "Let's Bloom" soll sich auf das Aufblühen und Entfalten der jungen Künstler beim Junior ESC beziehen. Ana María Bordas, Executive Producer des JESC 2024, erklärt: "Das Ziel ist, sie bei ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung zu begleiten. Kurz gesagt, ihnen zu helfen, zu gedeihen und voranzukommen, indem sie sie selbst sind." Das Motto soll auch im Bühnenbild sichtbar werden, bei dem erstmals ein vertikaler LED-Screen verbaut wird.

Ähnlichkeiten und Unterschiede zum ESC

Der erste Junior Eurovision Song Contest fand 2003 in Kopenhagen statt. Seitdem haben sich sowohl der Wettbewerb als auch seine Regeln verändert. Außerdem gibt es beim JESC die Vorgabe, mindestens 60 Prozent des Songs in Landessprache zu singen und jede Gesangsstimme - auch Backgroundgesang - muss live sein. Während die jungen Talente ihre Songs bei den ersten Wettbewerben auch selbst schreiben mussten, gilt dies heute nicht mehr. Auch Erwachsene dürfen für den JESC komponieren. Auf der Bühne dürfen, wie beim Erwachsenen-ESC, sechs Leute gleichzeitig performen. Alle müssen zwischen neun und 14 Jahren alt sein.

22. Junior Eurovision Song Contest Datum

16. November 2024 | 18 Uhr

Austragungsort

Spanien | Madrid (Caja Mágica)

Moderation

Ruth Lorenzo, Melani García und Marc Clotet

Teilnehmerländer

17

Fernsehsender

RTVE

Dieses Thema im Programm: KiKA | Junior Eurovision Song Contest | 16.11.2024 | 18:00 Uhr