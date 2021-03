Stand: 15.03.21 15:05 Uhr

Song "Husavik" aus Netflix-ESC-Film für einen Oscar nominiert

Will Ferrell und Rachel McAdams spielen im Film das Duo Fire Saga.

Der Song "Husavik" aus dem Film "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" ist für einen Oscar nominiert worden. Das gab die Academy in Los Angeles bekannt, die die Oscars auch vergibt. "Husavik" kämpft damit zusammen mit vier anderen Musiktiteln um die Auszeichnung als "Bester Song" bei der Oscar-Verleihung am 25. April. Gesungen wurde der Song von Hauptdarsteller und Ideengeber Will Ferrell zusammen mit Molly Sandén, die unter dem Namen My Marianne auftritt. Sandén war schon mehrfach Teilnehmerin am schwedischen ESC-Vorentscheid Melodifestivalen und lieh Schauspielerin Rachel McAdams im Film die Gesangsstimme. Geschrieben haben den Song Fat Max Gsus, Rickard Göransson und Savan Kotecha. Letzterer war für mehrere Songs des Films verantwortlich und hat auch in einer Nebenrolle mitgespielt. "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" feierte im vergangenen Sommer beim Streaming-Anbieter Netflix Premiere.

Húsavík wird durch den Film heimliche ESC-Hauptstadt Islands

Ein Großteil des Films wurde in Island gedreht.

Im Film ist "Husavik" der Song, den das fiktive isländische ESC-Duo Fire Saga schließlich beim ESC-Finale singt. Da sie allerdings einen anderen Song im Wettbewerb eingereicht haben, werden sie disqualifiziert. Húsavík ist aber nicht nur Titel eines Songs, sondern gleichzeitig ein tatsächlich existierender Ort in Island, in dem der Film spielt. Im realen Húsavík hat mittlerweile eine Bar aufgemacht, die sich nach einem anderen Song des Films "Jaja Ding Dong" genannt hat. Außerdem soll im Mai ein ESC-Museum in Húsavík eröffnen, das die isländische Regierung mit circa 13.000 Euro unterstützt.

Kein Grammy für den Soundtrack

Bei den gerade verliehenen Grammy-Awards musste sich der Soundtrack von "The Story of Fire Saga" noch geschlagen geben, und auch bei der 93. Oscar-Verleihung wartet hochrangige Konkurrenz. Neben "Husavik" sind diese Songs nominiert: "Fight For You" aus "Judas and the Black Messiah", "Hear My Voice" aus "The Trial of the Chicago 7", "Io sì" aus "Du hast das Leben vor dir" und "Speak Now" aus "One Night in Miami". Die Jury wählt den Siegertitel zwischen dem 15. und 20. April.