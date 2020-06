Stand: 10.06.20 14:25 Uhr

Netflix-ESC-Film mit Will Farrell startet am 26. Juni

Schauspieler Will Farrell bei den Dreharbeiten zum ESC-Film in Edinburgh.

Angekündigt hat Netflix die Komödie rund um den Eurovision Song Contest schon vor zwei Jahren - nun steht ein Startdatum fest: Der Film "The Story Of Fire Saga" wird am 26. Juni auf der Streaming-Plattform veröffentlicht und dauert 122 Minuten. In den Hauptrollen spielen Will Farrell und Rachel McAdams die isländischen Sänger Lars Erickssong und Sigrit Ericksdottir, die gemeinsam als Duo Fire Saga zum ESC wollen. Pierce Brosnan gibt als schönster Mann Islands den Vater von Erickssong und Dan Stevens den russischen ESC-Kandidaten Alexander Lemtov. Noch dazu werden Sängerin Demi Lovato, ESC-Gewinner Salvador Sobral und der britische Kommentator Graham Norton zu sehen sein. Gedreht wurde in Island, Großbritannien (UK) und während des ESC 2019 in Tel Aviv.

"Volcano Man": Erster Song als Teaser veröffentlicht

Schon am Tag des abgesagten ESC 2020 hat Netflix mit dem Song "Volcano Man" einen Vorgeschmack auf den Film veröffentlicht - performt von Will Farrell und Rachel McAdams, deren Singstimme Molly Sandén übernommen hat. Sandén war bereits Kandidatin des Junior ESC und des schwedischen Vorentscheids "Melodifestivalen". Geschrieben wurde der Song von den Schweden Gustaf Holter und Christian Persson, die auch schon für Robin Stjernberg (Malmö 2013) arbeiteten. Die Up-Tempo-Nummer "Volcano Man" beginnt erst a cappella und entwickelt sich dann zu einem Eurodance-Song. Der Clip spielt inmitten isländischer Fjorde und ist nur 1:18 Minuten lang. Die Schauspieler spielen als Fire Saga am Keyboard, singen vor einem Wasserfall und machen einen Schneeengel. Allein schon durch ihre Kostüme und Farrells Akzent ist "Volcano Man" eine Parodie auf den ESC und dessen Songs. Mittlerweile haben viele ESC-Künstler wie Jamala, Alexander Rybak, Daði Freyr und Anna Odobescu den Song gecovert.

Will Farrell plant ESC-Film seit über 20 Jahren

Charlotte Nilsson brachte Will Farrell mit ihrem Sieg beim ESC 1999 auf die Idee, den Wettbewerb zu verfilmen.

Die Idee zum Film kam Farrell 1999, wie er dem britischen Filmmagazin "Total Film" erzählt hat. Zu Besuch bei der Familie seiner schwedischen Frau Viveca Paulin erlebte er seinen ersten ESC mit der Show aus Jerusalem. Am Ende sollte Schweden mit Charlotte Nilsson sogar gewinnen. "Ich sah die ganzen drei Stunden fasziniert zu", sagte Farrell. In den USA gebe es nichts Vergleichbares und er habe sofort daran gedacht, den Wettbewerb zu verfilmen. Über die Jahre sei er immer verwunderter geworden, dass noch niemand anderes diese Idee hatte. Farrell reiste zum ESC 2018 nach Lissabon, um Inspiration zu bekommen und nahm das Projekt schließlich selbst in die Hand. Das Drehbuch zu "The Story Of Fire Saga" schrieb er zusammen mit Andrew Steele ("Saturday Night Live"). Regie führte David Dobkin ("Die Hochzeits-Crasher"), der ESC-Fans schon vorab mit einer Aussage spaltete: Sein Film über den ESC sei keine Parodie, sagte er, "weil der Wettbewerb selbst eine Parodie ist".