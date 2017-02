Heute live: ESC-Vorentscheid "Unser Song 2017"

Axel Feige, Helene Nissen, Yosefin, Felicia Lu und Levina (v.l.n.r.) singen am 9. Februar um das Ticket nach Kiew.

Heute findet in Köln der deutsche Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" statt. Die fünf Kandidaten Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen, Levina und Yosefin stellen sich dann dem Votum der Zuschauer aus Deutschland in vier Abstimmungsrunden. In der ersten treten sie mit Coversongs auf, danach singen sie zwei extra für den ESC geschriebene Songs. Am Ende der dreistündigen Show entscheiden dann die Zuschauer darüber, wer Deutschland im ESC-Finale am 13. Mai in Kiew mit welchem Song vertritt. Das Erste und eurovision.de übertragen die von Barbara Schöneberger moderierte Show live ab 20.15 Uhr.

"Unser Song 2017": In vier Runden zum ESC Eurovision Song Contest Beim ESC-Vorentscheid "Unser Song 2017" stimmen die Zuschauer aus Deutschland in vier Runden darüber ab, welcher Kandidat mit welchem Song nach Kiew fährt. So funktioniert's.







Fünf Kandidaten, zwei ESC-Songs, vier Votingrunden

Die fünf Kandidaten treten jeweils mit einem Coversong ihrer Wahl auf. Von diesen fünf Kandidaten wählen die Zuschauer drei in die zweite Runde. Runde 2 : Die drei Künstler mit den meisten Stimmen performen den ersten extra für den ESC komponierten Song in verschiedenen Arrangements. Von diesen drei Kandidaten wählen die Zuschauer zwei in die dritte Runde.

: Die zwei Künstler mit den meisten Stimmen performen den zweiten extra für den ESC komponierten Song. Dann wählen die Zuschauer aus den jeweils zwei Auftritten beider Künstler in Runde 2 Runde 3 ihre Lieblingskombination. Runde 4: Im Finale stehen die beiden Auftritte mit den meisten Stimmen: entweder ein Künstler mit beiden ESC-Songs, beide Künstler mit unterschiedlichen Songs oder beide Künstler mit demselben Song. Nun entscheidet sich, wer mit welchem Song Deutschland beim ESC in Kiew vertritt.

Die beiden für den ESC geschriebenen Songs heißen "Wildfire" und "Perfect Life".

"Eurovision Vibes": Stimmungsbarometer aus Europa

Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen sitzen in der Jury. Sie kommentieren die Auftritte aber lediglich, ein Stimmrecht haben sie nicht. Auch das internationale Publikum wird gefragt: Fans in Europa können den Vorentscheid im Livestream verfolgen, dieser wird für das ausländische Publikum erstmals in englischer Sprache produziert. Bereits am Vorabend können Fans aus dem Ausland über die offizielle Eurovision-App Videos von den Proben bewerten. Hierfür wurde ein neues Feature für die App entwickelt - "Eurovision Vibes". Die Jury-Mitglieder werden vor und während jeder Abstimmungsrunde die Bewertungen aus Europa präsentieren und so hoffentlich die deutschen Zuschauer positiv beeinflussen. Der diesjährige ESC-Vorentscheid ist der erste, der die internationale ESC-Community integriert.

Abstimmen per SMS oder App

Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 14 Cent (die Kosten aus dem Mobilfunknetz weichen gegebenenfalls ab), eine SMS maximal 20 Cent. Für die App fallen die gleichen Kosten wie für eine SMS an. Das Erste zeigt "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung auch mit Untertiteln und Audiodeskription. Bei eurovision.de gibt einen Livestream mit Audiodeskription. Der Vorentscheid läuft live auch auf dem ARD-Digitalsender ONE sowie auf der Deutschen Welle.