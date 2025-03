Abor & Tynna singen für Deutschland beim ESC 2025 in Basel Stand: 01.03.2025 23:45 Uhr Abor & Tynna aus Österreich haben den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen. Mit "Baller" treten sie am 17. Mai im Finale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel für Deutschland an.

In der Show "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" haben sie sich gegen diese vier Mitkandidaten durchgesetzt:



Jury hatte letztes Wort vor Publikumswahl

Neun Acts waren in der Show gestartet. Die Jury, Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Nico Santos und ESC-Siegerin Conchita Wurst, wählten fünf für das Publikumsvoting aus. Nicht in die finale Abstimmungsrunde schafften es:



Wiener Geschwisterpaar singt für Deutschland

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna stammt aus einer musikalischen Familie aus Wien. Der Vater, Cellist bei den Wiener Philharmonikern, prägte sie von klein auf, sodass beide bereits früh klassische Instrumente erlernten. Die ersten gemeinsamen Songs entstanden 2016. Ihre musikalische Laufbahn führte sie von familiären Klassenzimmerabenden zu Auftritten in Wien, Berlin und Hannover. 2024 waren sie als Support-Act auf der Tour von Nina Chuba dabei. "Wir musizieren zusammen, seit wir kleine Kinder sind. Früher Abor am Cello und ich auf der Querflöte. Heute steht er am Mischpult und ich am Mikrofon. Wir haben einen abenteuerlichen Weg hinter uns und einen noch abenteuerlicheren vor uns", erzählten sie im Vorfeld. Das erste Abenteuer auf dem Weg nach Basel haben sie jetzt erfolgreich gemeistert.

