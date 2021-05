Stand: 19.05.21 13:51 Uhr

Isländischer ESC-Künstler positiv auf Corona getestet

Kein Live-Auftritt für Daði Freyr und die Band Gagnamagnið: Sie müssen die Show im Hotel verfolgen.

Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam hat es am Mittwochmorgen den ersten positiven Corona-Fall eines Künstlers gegeben. Es handelt sich dabei um Jóhann Sigurður Jóhannsson von der isländischen Gruppe Daði og Gagnamagnið. Deshalb wird Island bei der Juryshow des zweiten Halbfinals am Mittwochabend nicht live auftreten können. Auch ein Live-Auftritt im zweiten Halbfinale am Donnerstag sowie bei einem möglichen Finale am Samstag sind unwahrscheinlich, heißt es in einer Stellungnahme des isländischen Rundfunks RÚV. Bereits vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass ein Mitglied der isländischen Delegation positiv getestet wurde. Die Gruppe verpasste dadurch bereits ihren Auftritt auf dem "Turquoise Carpet".

Emotionales Statement des Bandmitglieds

Jóhann Sigurður Jóhannsson ist der erste Künstler des ESC 2021 mit einem positiven Corona-Test.

Unter Tränen hat sich Jóhann Sigurður Jóhannsson in einer Instagram-Story an die Fans von Gagnamagnið gewendet. Er sei traurig und enttäuscht, sagt er und habe alles getan, um eine Infektion zu vermeiden: "Etwas muss schief gelaufen sein. Ich weiß nicht, was." Er fühle sich gesund, allerdings sei die Situation gerade sehr schwer zu verkraften, weil die Band so lange an ihrem Auftritt gearbeitet habe. Die Gruppe sei aber sehr glücklich mit ihrem Video aus der zweiten Probe, das nun anstelle des Live-Auftritts eingespielt wird. Jóhannsson hofft, dass auch die Zuschauer in Island und die Fans stolz auf diese Performance sind.

Zehn positive Corona-Tests an der Ahoy-Arena

Um in die Ahoy-Arena von Rotterdam zu gelangen, muss ausnahmslos jeder der Mitarbeiter, Journalisten, Delegierten und Künstler alle zwei Tage einen neuen negativen Coronatest vorlegen. Getestet wird in einem großen Zelt außerhalb des Arenakomplexes. Bei bislang rund 20.000 Tests ergaben zehn einen positiven Befund - darin mitgezählt eine Person, die zweimal positiv getestet wurde. Wie das Portal "NL Times" berichtet, entfallen die zehn Tests auf Delegationsmitglieder aus Island und Polen, die bereits in Isolation mussten, sowie Bühnenarbeiter und Mitarbeiter der Security.