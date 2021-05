Stand: 07.05.21 08:00 Uhr

Hot or not: Wahl zum "Mr. ESC 2021"

Wie sang Bojana Stamenov 2015 schon ganz richtig: "Beauty Never Lies". Ganz in diesem Sinne veranstalten wir unsere eigene Schönheitskonkurrenz. Song und Stimme sind gute Voraussetzungen beim ESC - aber hier gönnen wir uns den Luxus und schauen ausnahmsweise nur auf die Oberfläche. Welcher der Herren kann sich "Mr. ESC 2021" nennen? Lasst sie zu Duellen gegeneinander antreten! Klickt einfach immer auf das Bild, das euch am besten gefällt. Am Ende seht ihr den Teilnehmer mit den meisten Siegen - und euren persönlichen "Mr. ESC".

Spieglein, Spieglein an der Wand ...

... wer ist der Schönste im Eurovisions-Land?