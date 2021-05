Stand: 06.05.21 16:34 Uhr

Hot or not: Wahl zur "Mrs. ESC 2021"

Aussehen ist nicht alles. Aber bei einem Wettbewerb wie dem Eurovision Song Contest eben auch nicht ganz zu vernachlässigen. Stimme, Song, Ausstrahlung, Inszenierung, Bühne, Ton - all das muss harmonieren, um beim ESC ganz oben zu stehen. Die Frauen dieses Jahrgangs liefern genau das und sind auch noch absolute Hingucker. Welcher Musikerin verleiht ihr den Titel "Mrs. ESC 2021"? Zeit für ein Duell! Klickt einfach immer auf das Bild, das euch am besten gefällt. Am Ende seht ihr die Kandidatin mit den meisten Siegen - und eure persönliche "Mrs. ESC".

Spieglein, Spieglein an der Wand ...

... wer ist die Schönste im Eurovisions-Land?