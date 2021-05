Stand: 03.05.21 00:00 Uhr

Internationales Voting: Bester ESC-Song aller Zeiten

Loreen, Nicole, Netta - oder doch jemand anderes? Wer hat den besten ESC-Song der vergangenen 65 Jahre gesungen?

Der erste Eurovision Song Contest fand am 24. Mai 1956 im schweizerischen Lugano statt. Seitdem wurden bis ins Jahr 2019 insgesamt 1.564 Songs beim Wettbewerb aufgeführt, 67 von ihnen haben gewonnen. In einem weltweiten Voting können Fans jetzt aus allen Titel ihre Lieblingssongs wählen. Der niederländische Broadcaster NPO hat die Initiative "ESC Top 50" ins Leben gerufen, an der sich rund 20 Länder mit ihren Rundfunkanstalten beteiligen, darunter etwa auch Griechenland, Großbritannien (UK) und sogar die USA. In Deutschland sind der NDR und der WDR Votingpartner. Gewählt werden darf aus allen Songs, die jemals in einem ESC-Finale oder Halbfinale gestartet sind. Songs des Jahres 2020 sind ausgenommen, da der ESC ausgefallen ist. Das Votingfenster ist seit dem 3. Mai um Mitternacht geöffnet und es schließt am Freitag, den 14. Mai um 12:00 Uhr.