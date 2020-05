Stand: 09.05.20 20:32 Uhr

Jetzt live: Deutsches ESC-Halbfinale im WWWohnzimmer

Zur Stunde präsentieren Benjamin und Dennis Wolter vom funk-Format "World Wide Wohnzimmer" im deutschen Halbfinale alle 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen ESC mit ihren Musikvideos. Das Voting dazu ist schon geöffnet. Wer gefällt euch in diesem Jahrgang am besten?

Hier findet ihr das Voting.

Die Sendung läuft auf ONE, in der ARD Mediathek, auf funk.net, dem YouTube Kanal von "World Wide Wohnzimmer" und natürlich bei uns im Livestream.

Abstimmung auch während der Sendung

Ben Dolic hätte Deutschland beim ESC in Rotterdam vertreten.

Während der Sendung kann zusätzlich telefonisch für die eigene Favoritin bzw. den eigenen Favoriten abgestimmt werden. Die zehn erfolgreichsten Acts schaffen es in die Sendung "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" am 16. Mai ins Erste - um dort das Rennen zum Sieger der Herzen anzutreten. Auch das Video des deutschen Teilnehmers Ben Dolic mit seinem Song "Violent Thing" wird es im "World Wide Wohnzimmer - das ESC Halbfinale 2020" zu sehen geben, er wird jedoch nicht zur Wahl stehen.

Prominente Unterstützung

ESC-Kommentator Peter Urban und YouTuber Freshtorge gehören seit Jahren zu unseren Songcheckern und sind auch im "World Wide Wohnzimmer" dabei.

Unterstützt werden die Twins Benjamin und Dennis Wolter in ihrem Wohnzimmer nicht nur von Peter Urban, sondern auch von unserem Songchecker Freshtorge. Außerdem dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein weiteres Highlight freuen: Einige der internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben für das ESC-Halbfinale neue Videos produziert. Diese Sonderperformances werden in der Sendung ihre Premiere feiern.

ESC-Rudelgucken trotz Absage

Benjamin und Dennis Wolter sind seit ihrer Kindheit eingefleischte ESC-Fans.

Benjamin und Dennis Wolter: "Das wird ein Abend von ESC-Fans für ESC-Fans! Wir sind mit dem ESC als feierliches Familien-Rudelguck-Event groß geworden. Die linke Hand in der Chipstüte, der rechte Daumen fest gedrückt, und dann hat man sich im Schlafanzug vor den Fernseher gelegt und kräftig mitgefiebert. Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr jedem der 41 Künstlerinnen und Künstler die wohlverdiente Bühne zu bieten und wenigstens einen Bruchteil der 200 Millionen ESC-Fans zu erreichen. Alle Hits eines tollen ESC-Jahrgangs, Peter Urban, den ein oder anderen Überraschungsgast und reichlich Sekt: Mehr ESC geht nicht!"

ESC-Alternativen für deutsche Fans

Nach der Absage des offiziellen ESC, der in diesem Jahr in Rotterdam stattfinden sollte, bietet der NDR den ESC-Fans eine deutsche Alternative.

Peter Urban und Michael Schulte kommentieren die Show aus der Elphi.

In "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" präsentiert Barbara Schöneberger am Samstag, 16. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten die zehn ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, die im Halbfinale die meisten Stimmen erhalten haben. In einem klassischen Voting entscheiden die Zuschauenden, wer der deutsche Sieger der Herzen beim ESC 2020 sein wird. Auch hier steht der deutsche Beitrag - wie im eigentlichen ESC - nicht zur Wahl. Peter Urban und Michael Schulte kommentieren die Show.

Anschließend geht es im Ersten um 21.55 Uhr weiter mit der Sendung "Europe Shine A Light": In der Live-Show aus dem niederländischen Hilversum werden all diejenigen geehrt, die in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam aufgetreten wären. Ab 0.05 Uhr zeigt das Erste dann ein großes historisches ESC-Finale - den Eurovision Song Contest 2010, den Lena mit "Satellite" gewann.

Beide Shows übertragen wir hier natürlich auch im Livestream.