Stand: 08.09.20 14:00 Uhr

JESC 2020: Keine Künstler, keine Delegationen in Warschau

Martin Österdahl, ESC Executive Producer, bedauert, dass nicht alle Acts nach Polen reisen können.

Der Junior Eurovision Song Contest 2020 wird ohne Künstler und Delegationen in Warschau stattfinden. Das hat die ausrichtende Europäische Rundfunkunion bekannt gegeben. Die Show wird vom polnischen Sender TVP ausgerichtet und live aus Warschau gesendet, die Acts treten aber nur mit einem vorher aufgezeichneten Auftrittsvideo gegeneinander an. "Reisebeschränkungen und die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bedeuten leider, dass wir nicht alle Künstler nach Polen bringen können, um dieses Jahr persönlich am Junior Eurovision Song Contest teilzunehmen", sagt Martin Österdahl, Executive Supervisor des Wettbewerbs. Die Moderationen und die Interval Acts etwa werden aber live aus dem Studio in Warschau gesendet.

JESC-Acts sollen einen gerechten Wettbewerb bekommen

Im Kampf um die JESC-Trophäe soll es trotz ungleicher Voraussetzungen gerecht zugehen.

Obwohl die einzelnen jungen Talente nun nicht auf derselben Bühne auftreten können, soll die Fairness des Wettbewerbs gewährleistet sein, so die EBU. Alle 13 Teilnehmerländer hätten sich darauf geeinigt, ein ähnliches Bühnenlayout und technisches Set-up zu verwenden, in dem ihre jeweiligen Acts performen können. Vor allem auf den digitalen Plattformen des Junior ESC soll nun viel über Vorbereitungen in den Heimatländern der Acts berichtet werden. Außerdem sollen die Zuschauer zu Hause die Möglichkeit bekommen, mit den Teilnehmern zu interagieren.

Für die Punktevergabe: Liveschalten aus Warschau in die Länder

Deutschlands erste JESC-Kandidatin Susan muss von zu Hause aus die Fans begeistern.

Executive Supervisor Österdahl erklärt dazu: "Das Zusammenführen von Familien ist eine Kernaufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien. Da wir den Junior Eurovision Song Contest für die Zeit, in der wir derzeit leben, neu interpretieren, setzen wir uns dafür ein, dass alle, die dieses Jahr teilnehmen, von den jungen Sängern in ganz Europa bis zum Publikum zu Hause, eine positive und vereinende Erfahrung genießen." Die Sendung aus Warschau solle trotzdem um die Welt gehen und sie bewegen - getreu dem diesjährigen Motto "Move The World". Für die Punktevergabe wird am Ende der Show in die 13 Teilnehmerländer geschaltet. Es werden sechs Länder weniger am Wettbewerb teilnehmen als noch 2019. Zwölf Länder kehren zurück, Deutschland gibt 2020 mit Susan und "Stronger With You" sein Debüt.