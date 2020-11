Stand: 06.11.20 10:28 Uhr

Alle Infos zum Junior ESC 2020 in Polen

Zum zweiten Mal in Folge richtet Polen den Junior Eurovision Song Contest aus.

Der Junior Eurovision Song Contest 2020 findet am 29. November um 17 Uhr statt. Ursprünglich sollten alle Künstler in Warschau auftreten. Corona-bedingt schickt nun aber jedes Teilnehmerland im Vorfeld ein Auftrittsvideo seines Acts an die ausrichtende Europäische Rundfunkunion (EBU). Über dieses wird dann abgestimmt. Nur die Moderationen und die Interval-Acts kommen live aus dem Hauptsitz des polnischen Senders TVP in Warschau. Es moderieren Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski und Ida Nowakowska-Herndon. Das Motto des Wettbewerbs lautet "Move The World". Polen ist Austragungsland, nachdem die in Deutschland geborene Viki Gabor mit dem Song "Superhero" den vergangenen JESC 2019 für Polen gewinnen konnte. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs trägt ein Land zweimal in Folge den Junior Eurovision Song Contest aus. Deutschland nimmt in diesem Jahr erstmals an dem Wettbewerb teil. Veranstalter sind TVP und die EBU. In Deutschland strahlt KiKA, der Gemeinschaftssender von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche, die Show aus.

Deutschland nimmt mit Susan erstmals am JESC teil

Susan aus Berlin ist Deutschlands erste JESC-Kandidatin.

KiKA, NDR und ZDF arbeiten an Deutschlands Debüt beim Wettbewerb. Auf kika.de konnten sich junge Gesangstalente zwischen neun und 14 Jahren bewerben. Die 13-jährige Susan aus Berlin hat sich im Casting durchgesetzt und tritt für Deutschland an. Sie wurde intern von einer Jury ausgewählt. Den deutschen JESC-Song "Stronger With You" hat der 17-jährige Levent Geiger geschrieben. Er war schon zweimal Finalist in der KiKA-Show "Dein Song", trat mit Lang Lang und Nico Santos auf und hat bereits zahlreiche große Musikwettbewerbe gewonnen. Das ZDF produziert eine zweiteilige Doku über das Casting des deutsches Acts.

Beim Junior ESC gelten andere Regeln als beim ESC

Der erste Junior Eurovision Song Contest fand 2003 in Kopenhagen statt. Seitdem haben sich sowohl der Wettbewerb als auch seine Regeln verändert. Beim Erwachsenen-ESC dürfen nur die Teilnehmerländer abstimmen. Beim Junior ESC darf hingegen mittlerweile weltweit per Online-Voting abgestimmt werden, dazu stellte jedes Teilnehmerland noch eine Jury. Auch 2020 gibt es zwei Online-Votingfester: Eines schließt eine Minute vor Beginn der Liveshow am 29. November. Ein weiteres öffnet sich, nachdem alle Beiträge performt wurden. Außerdem gibt es beim JESC die Vorgabe, mindestens 60 Prozent des Songs in Landessprache zu singen. Während die jungen Sänger ihre Songs bei den ersten Wettbewerben auch selbst schreiben mussten, gilt dies heute nicht mehr. Auch Erwachsene dürfen für den JESC komponieren.

Teilnehmer am JESC 2020

Zwölf Länder werden beim Junior Eurovision Song Contest 2020 dabei sein. Das sind so wenige wie zuvor nur in den Jahren 2012 und 2013.

Armenien hatte zuerst für den Junior ESC 2021 fest zugesagt. Am 5. November folgte dann allerdings die Absage des Senders AMPTV. Grund ist der anhaltende Konflikt in der Region Bergkarabach. Armenien war seit dem Jahr 2007 immer beim Junior ESC dabei - und hat die Show einmal gewonnen und einmal ausgetragen.

Für den georgischen Vorentscheid "Ranina" konnten sich junge Künstler gleich nach dem JESC 2019 bewerben, in der Ukraine hat eine Mischung aus Online- und Juryvoting über den Act entschieden. Der Vorentscheid in den Niederlanden wurde wie der ESC 2021 in der Ahoy Arena in Rotterdam ausgetragen. Die teilnehmenden Acts sind allerdings ohne Publikum aufgetreten. Nachdem Polens Vorentscheids-Format "Szansa na Sukces" im Jahr 2019 mit Viki Gabor gleich bei der Premiere eine Siegerin hervorbrachte, wurde es 2020 auch schon genutzt, um die ESC-Kandidiatin Alicja zu finden. Anders als beim Eurovision Song Contest ist Kasachstan beim Junior ESC als assoziiertes Mitglied der EBU teilnahmeberechtigt und nimmt 2020 zum dritten Mal teil.

Acht Teilnehmerländer von 2019 nicht mehr dabei

Neben Armenien haben auch etliche andere Länder ihre Nichtteilnahme bestätigt. Dazu gehören mit Wales, Irland, Albanien, Australien, Portugal und Nordmazedonien sechs Länder, die 2019 noch mitgemacht haben. Grund für die Absage ist bei allen die Corona-Krise. Auch Italien - ebenfalls im Jahr 2019 dabei - fehlt bei dieser JESC-Ausgabe. Außerdem nicht dabei sind die drei skandinavischen Gründungsländer Dänemark, Norwegen und Schweden, die dem JESC schon länger fern bleiben. Die nordischen Länder Finnland und Island haben nie teilgenommen, genauso wie Österreich. Die Schweiz ist seit 2005 nicht dabei.

Bühne des JESC: Kreisformen und Augmented Reality

Beim Junior ESC 2020 besteht die Bühne aus vielen runden Formen.

Wie auch schon beim JESC 2019 ist Regisseur und Produzent Konrad Smuga kreativer Direktor des Junior ESC 2020. Er verantwortet zusammen mit Anna Brodnicka die Bühne der Show in Warschau. Sie verspricht, durch das Design die Zuschauer in einen "magischen Raum" zu entführen. Sphärische und runde Formen bilden die Grundlage der Bühne, denn "der Kreis war schon immer ein Symbol für Perfektion, Leben und Einheit", so Brodnicka. Konrad Smuga will ein Spektakel schaffen, "das das europäische Publikum wie letztes Jahr ansprechen wird". Dazu gehört auch, dass Augmented Reality bei der Bühne eine Rolle spielen soll.