Stand: 24.08.20 14:00 Uhr

Junior ESC: Diese fünf Talente stehen im Casting

Leroy Kay, Susan, Linnea May, Malaika und Davit (v.l.n.r.) träumen von einer Teilnahme am Junior ESC in Warschau.

Deutschland nimmt 2020 zum ersten Mal am Junior Eurovision Song Contest teil. Dafür haben KiKA, NDR und ZDF junge Talente im Alter von neun bis 14 Jahren gesucht. Jetzt stehen fünf Kandidatinnen und Kandidaten fest, die am Casting für den großen europäischen Musikwettbewerb teilnehmen.

Max Mutzke und Levent Geiger in der Junior-ESC-Jury

Musikproduzent Martin Haas, Vocal- und Showcoach Michele Huesmann, der ehemalige ESC-Teilnehmer Max Mutzke und "Dein-Song"-Finalist 2019 und Komponist des Junior-ESC-Songs für Deutschland, Levent Geiger, stehen nun vor der Aufgabe, eine Interpretin oder einen Interpreten für das Deutschland-Debüt zu finden. Mehr als 70 musikbegeisterte Talente haben sich bei KiKA beworben, fünf von ihnen treten vor die Casting-Jury.

Alle Casting-Teilnehmer für den Junior ESC 2020 Name Alter Ort Linnea May 13 Friedrichsdorf in Hessen Malaika 14 Herrsching in Bayern Davit 12 Neustadt in Rheinland-Pfalz Leroy Kay 13 Neuruppin in Brandenburg Susan 13 Berlin

KiKA zeigt Auswahlverfahren zum Junior ESC 2020

Bilden die Jury für den Junior ESC: Max Mutzke, Levent Geiger, Michele Huesmann und Martin Haas (v.l.n.r).

"KiKA live" zeigt am 1. und 2. September um 20 Uhr Szenen aus dem Auswahlverfahren im "Capitol"-Theater in Offenbach und berichtet regelmäßig über alle Stationen bis zum großen Live-Auftritt in Polens Hauptstadt Warschau. Am 2. September steht also fest, wer für Deutschland beim Junior ESC an den Start gehen wird. Der Song wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Erste Bewerbungen gibt es bereits jetzt auf kika.de zu sehen. Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 vom polnischen Sender TVP ausgetragen und vom NDR bei KiKA und auf kika.de übertragen. Das ZDF produziert außerdem die zweiteilige Dokumentation "Dein Song für Warschau" - die spannende Reise vom Casting bis zum großen Auftritt. Der NDR wird zudem das Musikvideo des deutschen Songs produzieren und gemeinsam mit KiKA das Talent nach Warschau begleiten.