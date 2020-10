Stand: 07.10.20 16:55 Uhr

Junior ESC 2020: Die Moderatoren stehen fest

Drei für Warschau: Das sind die Hosts für den Junior ESC 2020.

Der Junior Eurovision Song Contest 2020 wird anders als alle Ausgaben des Musikwettbewerbs zuvor. Corona-bedingt sollen die Teilnehmer nicht alle zur Show nach Warschau reisen. Lediglich die Moderationen und die Interval-Acts kommen live aus einem TV-Studio in Polens Hauptstadt. Auf einer Pressekonferenz hat der Sender TVP nun die drei Hosts der Show vorgestellt: Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski und Ida Nowakowska-Herndon. Und eine von ihnen ist keine Unbekannte beim Junior ESC.

Ida Nowakowska-Herndon: Tänzerin und Filmstar

Ida Nowakowska-Herndon (l.) präsentierte schon den Junior ESC 2019 in Gleiwitz.

Ida Nowakowska-Herndon nämlich moderierte bereits den vergangenen Junior ESC 2019 im polnischen Gleiwitz - zusammen mit etwa der Siegerin von 2018, Roksana Węgiel. Nowakowska-Herndon ist eine polnisch-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin. Sie war im Film "Out Of Reach" an der Seite von Steven Seagal zu sehen. Sie studierte in New York und Los Angeles und tanzte auf einer Tour mit Bruno Mars und Cee Lo Green. Nowakowska-Herndon war Jurorin in der amerikanischen Talentshow "The World's Best" und moderiert nun eine Morgensendung im polnischen Fernsehen.

Rafał Brzozowski: ESC-Juror und Fast-Teilnehmer

Rafał Brzozowski ist Sänger und Fernsehmoderator mit einer Menge ESC-Bezug. Seine Karriere begann 2011 als Teilnehmer in mehreren TVP-Gesangswettbewerben. Im Jahr 2017 wäre er fast Polens Repräsentant für den ESC in Kiew geworden, musste sich im Vorentscheid aber hinter Kasia Moś mit Platz zwei begnügen. Brzozowski war außerdem einer der fünf polnischen Juroren für den ESC 2019. Er setzte die Songs von Kate Miller-Heidke aus Australien und Nevena Božović aus Serbien auf die Plätze eins und zwei.

Małgorzata Tomaszewska: Moderatorin von Sport und "The Voice"

Eigentlich hat Małgorzata Tomaszewska ihren Abschluss in Psychologie gemacht, dann aber zog es sie zum Fernsehen. Sie begann als Sportmoderatorin, moderiert derzeit aber "The Voice of Poland". Auch an der polnischen Ausgabe von "Let's Dance" nahm sie Teil und komplettiert nun die Hosts des Junior Eurovision Song Contest 2020.