Deutscher Vorentscheid: Kandidaten stehen fest

Das Publikum entscheidet

Einer der fünf Kandidaten wird Deutschland am 13. Mai beim ESC in Kiew vertreten. Wer dort mit welchem Song antritt, bestimmen die TV-Zuschauer in Deutschland am Ende der dreistündigen Vorentscheid-Show. Empfehlungen für die Auswahl geben Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen. Sie kommentieren die Auftritte, haben aber kein Stimmrecht. Auch das internationale Publikum wird gefragt: Fans in Europa können den Vorentscheid im Stream verfolgen und über die offizielle Eurovisions-App ihre Favoriten benennen. Der deutsche ESC-Vorentscheid zeigt somit erstmals in allen Runden auch ein "europäisches Stimmungsbarometer".

Gesungen werden extra komponierte Songs

Die Kandidatinnen und Kandidaten singen Titel, die national und international erfolgreiche Produzenten speziell für den ESC 2017 vorgeschlagen haben. Die Auswahl sowohl der fünf Kandidaten als auch der Songs haben Vertreterinnen und Vertreter des deutschen ESC-Federführers NDR und aus der ARD, der Produktionsfirma Raab TV sowie musikalische Experten, darunter der Leiter der sechsköpfigen Show-Liveband Wolfgang Dalheimer (Heavytones), in mehreren Runden getroffen.

Thomas Schreiber ist ARD-Unterhaltungskoordinator und beim NDR verantwortlich für den ESC.

Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung und ARD Unterhaltungskoordinator: "Heureka - unser Team freut sich: Wir präsentieren beim deutschen Vorentscheid fünf spannende Kandidatinnen und Kandidaten, die uns in intensiven Studiosessions musikalisch und mit ihrer Performance überzeugt haben und sehr unterschiedlich sind. Ich bin neugierig, für wen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden werden."

Noch gibt es Tickets für Generalprobe zur Show

Die Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" ist ausverkauft, aber für die Generalprobe gibt es noch Tickets. Das ESC-Finale zeigt Das Erste am Samstag, 13. Mai, ab 21 Uhr live aus Kiew.