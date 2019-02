Stand: 22.02.19 00:00 Uhr

Alle Songs des Vorentscheids zum Eingrooven

Sieben Acts stehen beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Israel" am Freitag, 22. Februar, um 20:15 auf der Bühne in Berlin. In Vorbereitung auf die Show könnt Ihr euch die Songs hier schon einmal anhören. Das Erste und ONE zeigen die Show live. Auf eurovision.de gibt es einen Livestream zum Mitdiskutieren. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis, Peter Urban kommentiert.

Lilly Among Clouds - "Surprise" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr Einen geheimnisvollen und düsteren Song bringt Lilly Among Clouds zum deutschen Vorentscheid. Mit "Surprise" tritt sie bei "Unser Lied für Israel" an.







S!sters - "Sister" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr Mal sind sie sich nah, mal fern. Die S!sters Carlotta Truman und Laurita spiegeln im Song "Sister" für "Unser Lied für Israel" diese Beziehung zwischen Schwestern.







BB Thomaz - "Demons" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr In BB Thomaz' Song "Demons" für den deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Israel" setzt sich die Sängerin mit den Dämonen ihrer Kindheit auseinander.







Linus Bruhn - "Our City" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr Einfach mal das Handy weglegen - das ist die Message von Linus Bruhn. Er tritt mit "Our City" beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel" an.







Aly Ryan - "Wear Your Love" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr Aly Ryan kann sich sehr gut nur in Liebe kleiden. Mit dem Popsong "Wear Your Love" tritt sie beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Israel" an.







Makeda - "The Day I Loved You Most" Eurovision Song Contest - 22.02.2019 20:15 Uhr In Makedas Song "The Day I Loved You Most" geht es ums Vergeben - und um schöne gemeinsame Zeiten. Sie singt den Song im deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Israel".







