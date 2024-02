Deutscher ESC-Vorentscheid heute live aus Berlin Stand: 16.02.2024 00:00 Uhr Heute entscheidet sich, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö antritt. Neun Acts stehen im Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" auf der Bühne. Um 22.05 Uhr geht es los.

Die Show läuft live auf eurovision.de, im Ersten und auf ONE sowie in der ARD Mediathek. Dann entscheidet sich, welcher Act Deutschland am 11. Mai im Finale des ESC in Schweden vertritt. Wer nach Malmö fährt, haben zu gleichen Teilen das Publikum und eine internationale Fachjury in der Hand. Barbara Schöneberger moderiert und begrüßt außerdem diese Gäste: die Vorjahresteilnehmer Lord Of The Lost, die mehrfache ESC-Teilnehmerin Mary Roos, Entertainer Riccardo Simonetti, Schlagerstar Florian Silbereisen, Sängerin Alli Neumann sowie die "Ich will zum ESC!"-Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey.

Acts im deutschen ESC-Vorentscheid 2024

Im Vorfeld hatte der NDR acht Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, die in der Sendung "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" um das Ticket nach Malmö singen: Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine, Marie Reim und Ryk. Den neunten und damit letzten freien Platz im Vorentscheid hat das Publikum am 8. Februar in der Show "Ich will zum ESC! - Die Entscheidung" per Tele- und Onlinevoting an Floryan vergeben, der sich gegen Anne Im und Luca M. Wefes durchsetzen konnte.

Die Auftrittsreihenfolge im deutschen Finale wurde aus dramaturgischen Gründen und unter Berücksichtigung organisatorischer und baulicher Fragen von der ESC-Redaktion festgelegt.

Votingsystem bei "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024"

Der Sieger-Act wird durch das Publikum (Tele- und Onlinevoting) und einem internationalen Juryvoting ermittelt. Beide zählen zu jeweils 50 Prozent, ganz genau so wie beim internationalen ESC.



Zuerst werden acht internationale Jurys nach dem ESC-Wertungssystem werten (1 - 12 Punkte, Punktzahl 7 entfällt). In Spanien, Litauen, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Schweden, Kroatien und Island bewerten je fünf Musik-Professionals die Auftritte der Generalprobe vom Vorabend. Die Gesamtsummen werden dann wieder in 1 - 12 Punkte umgerechnet. Auch hier entfällt die Punktzahl 7. Der Act, der also nach dem Jury-Voting auf Platz eins liegt, hat zwölf Punkte, der zweite zehn, der dritte acht usw.

Der Act, der im Publikumsvoting (Anrufe, SMS und Onlinevoting) am meisten Stimmen erhalten hat, bekommt zwölf Punkte, der zweitbeste zehn usw.

Wer in Summe am meisten Punkte hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand auf dem ersten Platz entscheidet die höhere Punktzahl des Publikums, wer nach Malmö fährt.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2024

In diesem Jahr führten zwei Wege ins deutsche ESC-Finale. Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 15. Oktober 2023 online über eurovision.de bewerben. Insgesamt sind 693 Bewerbung eingegangen. Die meisten Acts hatten sich mit eigenen Songs beworben, einige aber auch nur als Sängerin oder Sänger. Parallel dazu, hat der NDR auch Künstlerinnen und Künstler direkt angesprochen. Alle Titel wurden zunächst von der ESC-Redaktion bewertet. Danach bekam ein internationales Gremium aus Expertinnen und Experten die Top-32 ebenfalls zur Bewertung - in diesem Fall anonym. Im Anschluss hatten die vielversprechendsten Acts in einer Audition die Möglichkeit, ihre ESC-Tauglichkeit live zu präsentieren.

"Ich will zum ESC!" - Bootcamp mit Conchita Wurst und Rea Garvey

Aus allen Bewerbungen wurden vorab außerdem 15 Acts ausgesucht, die in der sechsteiligen Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" mit den Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey um den Einzug ins deutsche ESC-Finale kämpften. Die ersten fünf Folgen gab es vorab in der ARD Mediathek. In der Liveshow von "Ich will zum ESC!" hatte es am 8. Februar allein das Publikum per Tele- und Onlinevoting in der Hand, wer von den Finalisten es in den Vorentscheid schafft. Conchita ging mit Anne und Luca ins Rennen, Rea mit Floryan. Einen Tag vor der Liveshow musste Bibiane Z aus Reas Team krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen. Am Ende setzte sich Floryan durch.

Tickets für den deutschen Vorentscheid

"Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" ist ausverkauft.

