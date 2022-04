ESC-Songchecks 2022 mit Alina und Stefan Stand: 20.04.2022 22:28 Uhr Nachdem einem Jahr Pause nehmen Alina Stiegler und Stefan Spiegel gemeinsam mit anderen Songcheckern und natürlich euch alle Acts und Songs des Eurovision Song Contest 2022 unter die Lupe.

Wer hat die besten Siegchancen? Wer den extravagantesten Stil? Und wer schafft es gar nicht erst ins Finale? Alina und Stefan moderieren wieder vier Songcheck-Shows live und bewerten die Acts und ihre Songs. Ihr könnt mitdiskutieren und natürlich auch eure Punkte vergeben. Nur der deutsche Song wird - wie immer - zwar besprochen, aber nicht bewertet.

Songcheck-Termine 2022

Die Shows gibt es an folgenden Tagen bei eurovision.de im Livestream:



Mittwoch, 20. April , 20.15 Uhr: Teil 1 | Erste Hälfte erstes Semifinale und Frankreich

, 20.15 Uhr: Teil 1 | Erste Hälfte erstes Semifinale und Frankreich Donnerstag, 21. April , 20.15 Uhr: Teil 2 | Zweite Hälfte erstes Semifinale, Italien und Spanien

, 20.15 Uhr: Teil 2 | Zweite Hälfte erstes Semifinale, Italien und Spanien Freitag, 22. April , 20.15 Uhr: Teil 3 | Erste Hälfte zweites Semifinale und Großbritannien (UK)

, 20.15 Uhr: Teil 3 | Erste Hälfte zweites Semifinale und Großbritannien (UK) Samstag, 23. April, 20.15 Uhr: Teil 4 | Zweite Hälfte zweites Semifinale und Deutschland

Diese Songchecker sind dabei

Neben den vier Liveshows gibt es in diesem Jahr auch wieder Reaction-Videos zu allen Songs. Erneut mit dabei sind etwa die ehemalige ESC-Kandidatin Jane Comerford, SWR3-Moderator Consi und Dragqueen Vanity Trash. Aber auch einige Neuzugänge feiern ihr Debüt als Songchecker: Twitter-Größe und Satiriker El Hotzo kommentiert in diesem Jahr erstmals die ESC-Songs, außerdem ist das Podcaster-Ehepaar Nilz Bokelberg und Maria Lorenz-Bokelberg dabei. Entertainer Bürger Lars Dietrich hat für die Reactions seinen Sohn Sean mitgebracht und Benjamin Hertlein und Douze Points von "ESC kompakt" checken die Songs aus Sicht der ESC-Blogger.

Umfrage zeigt: Songchecks sind das beliebteste ESC-Format

Im Jahr 2021 wurden zwar Reaction-Videos zu allen 39 ESC-Titeln produziert, die Songcheck-Sendungen mussten aber leider aufgrund von Sparmaßnahmen des NDR entfallen. Dass sie in diesem Jahr zurückkehren, liegt insbesondere an euch - den Fans. Kurz nach dem ESC 2021 in Rotterdam hatten wir auf eurovision.de eine Umfrage gestartet: Welche Formate mögt ihr und auf was ihr verzichten könnt. Fast 2.000 Fans nahmen teil, von denen über die Hälfte unter 40 Jahre alt war. Die Songchecks waren das beliebteste Format, gefolgt von den Reaction-Videos und den Highlight-Videos nach den ESC-Shows. Neben den Videoformaten wurde bei der Umfrage auch nach Inhalten auf der Webseite eurovision.de gefragt. Hier schnitten die Künstler-Porträts am besten ab - und die offiziellen Videos mit allen Songtexten. Ganz schlecht ist das Format "Hot or Not" angekommen, daher haben wir es eingestellt.

