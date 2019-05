Stand: 17.05.19 13:51 Uhr

Wo, wann, was? Alle Sendungen zum ESC 2019

Alina Stiegler und Stefan Spiegel moderierten auch 2019 wieder die ESC-Songchecks.

Der 64. Eurovision Song Contest findet 2019 unter dem Motto "Dare To Dream!" im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv statt. Das erste Halbfinale ging am 14. Mai über die Bühne, das zweite folgte am 16. Mai, das Finale am 18. Mai steht noch aus. Was erwartet die Zuschauer und Fans beim ESC musikalisch? Welche Performance wird das Publikum begeistern und wie steht es um die Outfits der Teilnehmer? Antworten auf diese und weitere Fragen gab es schon traditionell in unseren vier Songchecks live auf eurovision.de. Nach ihrem erfolgreichen Aufschlag als Moderatoren-Duo im vergangenen Jahr, führten Alina Stiegler und Stefan Spiegel auch 2019 wieder durch die Sendungen. Alle Sendungen zum ESC in Israel im TV und online in der Übersicht:

Alle Sendungen zum ESC Finale 2019 im Internet und im Fernsehen

Am 18. Mai steht Barbara Schöneberger wieder auf der Bühne der Hamburger Reeperbahn zum "Countdown für Tel Aviv" und der anschließenden "Grand Prix Party". "The Voice" Peter Urban kommentiert das Finale, das live im Ersten und auf eurovision.de ab 21 Uhr läuft. In diversen Sendungen werden Alina Stiegler und Stefan Spiegel die Fans über die Höhepunkte in Tel Aviv auf dem Laufenden halten. Mit dem Frühstücksfernsehen am Sonntag nach dem Finale enden dann traditionell die Übertragungen zum ESC 2019.