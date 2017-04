Alma und Joci Pápai gewinnen dritten ESC-Songcheck

Die Sängerin Alma aus Frankreich und der Ungar Joci Pápai kamen im dritten Songcheck am besten an.

In der dritten Songcheck-Runde hat Moderatorin Alina Stiegler die Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson und den ESC-Experten Thomas Mohr im Studio begrüßt. Sie diskutierten über Kandidaten des zweiten ESC-Halbfinales sowie das Big-Five-Land Frankreich - und auch die Fans durften Punkte vergeben. Am besten schnitten die Französin Alma und Ungarns Teilnehmer Joci Pápai ab. Alma bekam im Durchschnitt glatte 9 Punkte, Pápai 8,95 - gerundet auf eine Nachkommastelle also ebenfalls neun Zähler. Damit teilten sich Frankreich und Ungarn am Ende den ersten Platz. Über Deutschlands Teilnehmerin Levina und ihren Song "Perfect Life" sprachen die Gäste im Studio zwar ebenfalls, aber wie beim Eurovision Song Contest auch wurden für das eigene Land keine Punkte vergeben. Die vierte und letzte Songcheck-Sendung ist am 25. April um 20.15 Uhr live auf eurovision.de zu sehen.