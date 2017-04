1 Belgien Blanche - "City Lights" 8,7 9,5 9,1

2 Portugal Salvador Sobral - "Amor pelos dois" 5,8 8,5 7,15

3 Aserbaidschan Dihaj - "Skeletons" 7,4 6,5 6,95

4 Australien Isaiah - "Don't Come Easy" 6,4 7 6,7

5 Schweden Robin Bengtsson - "I Can't Go On" 7,2 6 6,6

6 Finnland Norma John - "Blackbird" 6,8 6 6,4

7 Großbritannien (UK) Lucie Jones - "Never Give Up On You" 6,2 5,5 5,85

9 Spanien Manel Navarro - "Do It For Your Lover" 3,3 6 4,65

11 Georgien Tamara Gachechiladze - "Keep The Faith" 4,2 3,5 3,85