"Alles Eurovision": Heute ab 20.15 Uhr live aus Liverpool Stand: 08.05.2023 00:00 Uhr In "Alles Eurovision" mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel gibt es in der ESC-Finalwoche live aus Liverpool News, exklusive Interviews und Unterhaltung rund um den größten Musikwettbewerb der Welt - den Eurovision Song Contest.

Die Sendungen laufen live in der ARD Mediathek und auf eurovision.de. Die Sendung am Dienstag, 9. Mai, wird darüber hinaus auch auf ONE ausgestrahlt, das perfekte Warm-up für das erste Semifinale, mit dem der ESC 2023 offiziell beginnt.

In "Alles Eurovision" geben die deutschen Teilnehmer Lord Of The Lost ihr erstes ausführliches Interview nach der Probe in der M&S Bank Arena in Liverpool. Auch die diesjährigen Favoriten-Acts der Buchmacher sind zu Gast: Loreen aus Schweden, Käärijä aus Finnland, Alessandra aus Norwegen und Tvorchi aus der Ukraine kommen ins deutsche ESC-Studio. Außerdem sprechen Alina und Stefan mit anderen Acts und haben sich die ein oder andere Überraschung ausgedacht. Ihr könnt natürlich mitdiskutieren und eure Fragen loswerden.

Reportagen aus Liverpool und Musik-Analysen

Neben spannenden Gästen liefert "Alles Eurovision" Berichte von den Proben und Reportagen aus Liverpool. SWR3-Moderator Consi ist als Reporter unterwegs und bringt mit seinem Humor nicht nur seine Gesprächspartner vor Ort zum Lachen. Außerdem analysiert Musiker und Komponist Albrecht Schrader sechs ESC-Songs und zeigt, warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. "Alles Eurovision" bringt euch den ESC-Spirit aus der Gastgeberstadt direkt nach Hause.

