Stand: 13.05.20 09:54 Uhr

Eurovision Song Celebration: EBU präsentiert ESC-Acts online

In der Eurovision Song Celebration werden alle Videos der diesjährigen Kandidaten gezeigt.

Am 12. und 14. Mai hätten eigentlich die Halbfinale des Eurovision Song Contest stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise wurde der komplette Wettbewerb in Rotterdam allerdings abgesagt - und somit blieben viele Sendeplätze bei europäischen Fernsehanstalten leer. Die ausrichtende Europäische Rundfunkunion (EBU) streamt allerdings online an den beiden Halbfinaltagen je eine Show und präsentiert darin die Kandidaten des Jahrgangs 2020. Die Eurovision Song Celebration zeigt die Musikvideos der Acts, die eigentlich um die Finalstartplätze gekämpft hätten - und das in der Reihenfolge, wie sie von den Produzenten der Shows bestimmt worden wäre. Am 12. Mai lief die erste Episode mit den Ländern des ersten Halbfinales.

Big Five und Gastgeber ebenfalls dabei

Außerdem sind die fürs Finale gesetzten Länder ebenso in der Show zu sehen, in der sie stimmberechtig gewesen wären. Am 12. Mai ab 21 Uhr wurden also auch die Videos von Deutschland, Italien und der Niederlande gezeigt, am 14. Mai ab 21 Uhr sind die aus Großbritannien (UK), Spanien und Frankreich zu sehen. Gestreamt wird die Eurovision Song Celebration auf dem YouTube-Kanal des ESC. Es wird in beiden Shows kein Voting geben, die EBU verspricht aber "viele Überraschungen". In der ersten Show wurden so etwa aktuelle ESC-Künstler nach ihren drei Lieblings-ESC-Songs gefragt und YouTuber kommentierten diesjährige Musikvideos.

ESC-Fans können mit einem Video mitmachen

Dabei sein, aber von zu Hause aus: Die ESC-Fans können mit einem Video bei der Celebration mitmachen.

Nach den Wünschen der EBU soll an diesen beiden Abenden - wenn schon nicht in Rotterdam, dann wenigstens zu Hause - eine ESC-Party stattfinden. Auch Fans des ESC waren angehalten, mitzumachen. Am Ende der Shows gibt es - wie bei einem richtigen Halbfinale - einen Schnelldurchlauf. Zuschauer sollten zu jeweils 20-sekündigen Ausschnitten ihrer Lieblingssongs aus dem Jahr 2020 "singen, tanzen, springen und Party machen". Aus diesen Videos ist dann der "Fan Recap" entstanden. Die Eurovision Song Celebration ist nicht das einzige ESC-Ersatzprogramm der EBU. Am 16. Mai, dem Finaltag, läuft die Show "Europe Shine A Light" ab 21:55 Uhr im Ersten.