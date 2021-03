Stand: 11.03.21 15:15 Uhr

ESC 2021: Jendrik hat sein Back-up-Video gedreht

Deutschlands Head of Delegation Alexandra Wolfslast war mit Jendrik zum Video-Dreh in Litauen.

Es ist ein eigentlich ganz normaler Donnerstag in Vilnius. Hier - wie in ganz Litauen - gilt ein landesweiter Lockdown, der die Verbreitung des Coronavirus eindämmen soll. Ein kleines Team kann allerdings an einem Video arbeiten, das möglicherweise im Mai ganz Europa sieht. Für den Fall, dass ein Act im Mai in Rotterdam nicht live beim ESC auftreten kann, muss jedes Land bis Ende März eine Live-on-Tape-Performance einreichen, die dann beim Song Contest gezeigt wird.

Die deutsche Delegation rund um Künstler Jendrik und Leiterin Alexandra Wolfslast hat sich mit dem Team aus Litauen zusammengetan - um kreative Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen. Weitere Delegationen sollen diesem Beispiel folgen und ebenfalls in Litauen drehen. Und so gab es am 4. März in der Avia Solutions Group Arena in Vilnius, einer Eishockey-Halle für über 10.000 Zuschauer, schon einen Hauch Vorab-ESC-Flair.

Alexandra Wolfslast, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr gerade in Litauen das Auftrittsvideo gedreht habt?

Alexandra Wolfslast: Wir haben das litauische Team durch die Band The Roop kennengelernt, als wir letztes Jahr in der Elbphilharmonie den deutschen ESC veranstaltet haben. Thomas Schreiber und ich waren sehr angetan von der Inszenierung von The Roop und sind dadurch mit Creative Industries zusammengekommen, die nicht nur The Roop managen, sondern auch für alle großen Fernsehshows in Litauen verantwortlich sind - wie zum Beispiel "Sing meinen Song". Die haben dann nach einem Pitch auch den Zuschlag für das Stageing und die Inszenierung bekommen. Und Litauen hat es mehreren Ländern angeboten, diese Inszenierung dann auch in Litauen zu machen. Und das war für uns natürlich eine Win-Win-Situation, weil die unsere Inszenierung schon kannten und es einfach die günstigste Möglichkeit war, das zu machen. In Deutschland war es wahnsinnig schwierig, Studio-Kapazitäten zu bekommen. Und in dieser Größe, wie wir es da machen konnten, mit LED-Screen und so weiter, das wäre hier überhaupt nicht finanzierbar gewesen. Insofern war das eine super Geschichte, natürlich mit großer Nervosität mit Reisen und Corona, aber es hat alles toll gepasst und war definitiv die richtige Entscheidung.

Interessant, was ihr da für eine Lösung gefunden habt. Du hattest ja im Podcast ESC Update erzählt, was es für eine Herausforderung ist, bis Ende März ein Video zu produzieren. Wie ist es denn geworden?

Der ESC 2021 findet in der Ahoy Arena in Rotterdam statt. Falls Jendrik dort nicht auftreten kann, stimmt Europa über das Back-up-Video ab.

Wolfslast: Ich finde, wir können da sehr stolz drauf sein. Ich bin mir relativ sicher, dass wir mit eines der besten Back-up-Videos haben, weil wir das in einem Umfeld produzieren konnten - mit Bühne, mit LED-Screen, mit LED-Floor - wie es, glaube ich, die wenigsten Länder hinbekommen haben, dadurch, dass die Litauer das so wahnsinnig toll umgesetzt haben. Jendrik hat gut abgeliefert, es hat alles geklappt. Ich hoffe zwar nach wie vor, dass es nicht zum Einsatz kommt. Aber wenn, dann kann man damit sehr zufrieden sein.

Ja, hoffentlich kommt dieses tolle Video nie zum Einsatz! Wenn man so ein Video aber aufnimmt, dann hat man ja wahnsinnige Möglichkeiten zu schummeln. Es war die Rede davon, dass die EBU eventuell per Skype zugeschaltet ist. Gab es da Kontrollmechanismen, sodass die Verantwortlichen sehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht?

Wolfslast: Ja, reichlich. Wir hatten eine Stunde, in der die Aufzeichnung lief. Und man muss sich das wirklich wie einen kleinen ESC vorstellen: Wir hatten Rehearsals, wir hatten Dress Rehearsals und irgendwann kam eine festgelegte Stunde, die wir vorher bei der EBU angeben mussten. Ich saß in einem Regiewagen, wo die ganzen Bildschirme sind. Da gab es eine Schalte zu der EBU, auch das Team des Host Broadcasters aus den Niederlanden war dabei. Außerdem noch ein Notar. Sie haben also alles, was wir machen, und die Bildschirme im Blick gehabt. Und sie mussten mit mir sprechen können.

Wir konnten drei Durchläufe in dieser Stunde machen und mussten uns dann entscheiden, welchen dieser drei Durchläufe wir einreichen. Dann musste innerhalb dieser Stunde auch der Upload dieses ersten Masters passieren. Im Nachgang musste dann jede einzelne Kamera- und jede einzelne Audiospur noch einmal einzeln hochgeladen werden. Das schafft man natürlich alles nicht in einer Stunde, weil das eine enorme Datenmenge ist. Ich glaube, wenn man kriminelle Energien hat, wird man immer Wege finden, da etwas zu manipulieren, aber ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wo. Das war schon ziemlich ausgeklügelt und sehr genau beobachtet.