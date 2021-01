Stand: 20.01.21 16:02 Uhr

ESC 2021: Nordmazedonien setzt weiter auf Vasil

Vasil (l.) jubelte bereits beim ESC 2019 zusammen mit Nordmazedoniens Kandidatin Tamara Todevska (3. v. l.).

Die nordmazedonische Rundfunkanstalt MKRTV hat sich Zeit gelassen mit der Entscheidung. Nun aber steht fest: Auch Nordmazedonien schickt 2021 zum ESC denselben Künstler, der intern bereits für den ESC 2020 ausgewählt wurde. Nach der abgesagten Show in Rotterdam erhält Vasil nun die zweite Chance, sein Heimatland beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Im vergangenen Jahr sollte er den Tango-Popsong "You" performen. Vasil Garvanliev, so sein vollständiger Name, hat dennoch bereits Erfahrungen beim ESC vorzuweisen. 2019 war er in Tel Aviv Backgroundsänger bei Tamara Todevska, die überraschend mit dem Song "Proud" das Juryvotum im Finale gewinnen konnte. Zuletzt hat Vasil an seinem Album "SudBina" gearbeitet, das 2021 erscheinen soll.

ESC-Songs für Vasil können eingereicht werden

Ein Jahr später als geplant kommt Vasil aus Nordmazedonien doch noch zu seinem Soloauftritt.

Bereits im Alter von sieben Jahren stand Vasil Garvanliev auf den Bühnen beliebter Kinderfeste in Nordmazedonien. Nach einem Umzug seiner Familie in die USA startete er als Solist im Chicago Children's Choir und besuchte anschließend weltweit einige Musikschulen. 2018 kehrte er nach Nordmazedonien zurück und hat seitdem mehrere Popsongs veröffentlicht. "Selten im Leben bekommt man nicht nur eine, sondern drei Chancen", sagt der heute 36-jährige Vasil zu seiner erneuten ESC-Nominierung: "Hör niemals auf zu glauben, zu träumen, und dafür zu kämpfen, wofür du im Leben stehst. Träume werden wahr!" Der nordmazedonische Broadcaster hat nun in- und ausländische Musikproduzenten eingeladen, Songs für Vasil einzureichen.