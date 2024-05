Heute live: "Alles Eurovision" mit Alina und Consi Stand: 06.05.2024 00:00 Uhr Es gibt viel zu besprechen in der ESC-Zeit. Daher melden sich Alina Stiegler und Consi Zöller mit "Alles Eurovision" rund um den Eurovision Song Contest 2024 live aus Malmö. Ihr könnt wie immer mitdiskutieren.

Alina Stiegler und Constantin "Consi" Zöller besprechen dann einerseits ausführlich die Proben der 37 Kandidatinnen und Kandidaten, andererseits gibt es auch Interviews und Aktionen mit internationalen Acts und Einspieler mit Isaak, Deutschlands ESC-Kandidaten. "Alles Eurovision" läuft ab dem 6. Mai immer an den Tagen, an denen keine ESC-Liveshow stattfindet. Die Sendungen gibt es im Stream auf eurovision.de wie gewohnt zum Mitdiskutieren und in der ARD Mediathek.

Sendetermine "Alles Eurovision" 2024

Mittwoch, 08.05, 20.15 Uhr | Vorschau zweites Halbfinale

Freitag, 10.05, 20.15 Uhr | Vorschau Finale

Sonntag, 12.05, 13 Uhr | "Sekt oder Selters - Die Final-Nachlese"

Interaktive Live-Sendungen

Natürlich könnt ihr auch wieder live bei den Shows mitkommentieren. Mit etwas Glück schaffen es eure Statements dann auch in eine der Sendungen. Außerdem könnt ihr den Acts anhand der Probenclips Punkte geben und live abstimmen, wie euch die ESC-Songs gefallen. Auf Basis dieser Votes wird am Ende der Shows am Montag und Mittwoch ein Ranking verkündet, welche jeweils zehn Songs aus den Semis es eurer Meinung nach ins Finale schaffen.

"Alles Eurovision" erstmals mit Alina und Consi

"Alles Eurovision" wurde 2023 als Magazin ins Leben gerufen, mit dem Ziel auch Nicht-ESC-Fans für den Musikwettbewerb zu begeistern. Nachdem Moderator Stefan Spiegel nach dem ESC in Liverpool das Team auf eigenen Wunsch verlassen hat, führt nun SWR3-Moderator und Junior-ESC-Kommentator Constantin "Consi" Zöller zusammen mit Alina Stiegler durch die Shows. Alina ist seit vielen Jahren Teil des Teams von eurovision.de und moderierte seit 2016 jährlich die ESC-Songchecks.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Eurovision Song Contest | 06.05.2024 | 20:15 Uhr