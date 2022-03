ESC-Gewinnerin Jamala tritt beim deutschen Vorentscheid auf Stand: 03.03.2022 10:30 Uhr Beim ESC in Stockholm gewann Jamala für die Ukraine den Eurovision Song Contest. Als Stargast beim deutschen Vorentscheid singt sie unter anderem "1944", ihren Gewinnersong von 2016.

Das Lied handelt von der Deportation der Krimtataren durch Josef Stalin. Darin besingt sie auch die Geschichte ihrer eigenen Familie. Unter den damals Vertriebenen war auch ihre Ur-Großmutter. Dieses Schicksal ist nun erneut traurige Realität. In "1944" heißt es unter anderem:

Wenn Fremde kommen

Kommen sie zu eurem Haus

Sie töten euch alle

Und sagen

Wir tragen keine Schuld

Keine Schuld



Wo ist euer Verstand?

Die Menschlichkeit weint

Ihr denkt, ihr seid Götter

Aber jeder stirbt

Verschluckt meine Seele nicht

Unsere Seelen Songtext "1944"



Jamala aus Kiew geflohen

Nach dem Einmarsch der russischen Truppen ist Jamala in der vergangenen Woche aus Kiew geflohen. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie die Welt an ihren schweren Stunden teilhaben. Fotos und Videos sind zu sehen von Explosionen, brennenden Häusern und Kriegsruinen. Gemeinsam mit ihren Kindern ist die 38-Jährige bei ihrer Schwester in Istanbul untergekommen, ihr Ehemann ist in der Ukraine geblieben, um sein Land zu verteidigen.

"Meine Fans sind auf der ganzen Welt! Danke für Ihre Unterstützung! Und Ihre persönlichen Telefone, Angebote Ihrer Häuser und Unterkünfte. Es ist von unschätzbarem Wert!❤️❤️❤️💔 Ich glaube, dass wir gemeinsam stärker sind, als wir denken. Es ist wichtig zu sagen, wie es ist: Russland hat uns angegriffen! Friedliche Menschen in der Ukraine🇺🇦#nowarinukraine # pleasestoprussia." Jamala | Instagram

Solidarität mit der Ukraine

Der deutsche ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" beginnt um 21 Uhr. Sie Sendung steht - wie der ganze Abend im Ersten, in den dritten Programmen der ARD, auf ONE, eurovision.de und in der ARD Mediathek - im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

