Stand: 19.05.19 01:10 Uhr

Best of Peter Urban: "Ü-50-Disco auf dem Kreuzfahrtschiff"

Peter Urban kommentiert den ESC für das deutsche Fernsehen seit mehr als 20 Jahren.

"Die bunte Ü-50-Disco auf dem Kreuzfahrtschiff mit Serhat als Animateur, heute würde man MC sagen", sagt Peter Urban über den Beitrag aus San Marino. Seit 1997 kommentiert er den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen. Damit hat sich der gebürtige Niedersachse den Zweitnamen "The Voice" redlich verdient, denn seine oft spitzen und bissigen Kommentare sind Kult. Urban, der zum Thema "Texte der anglo-amerikanischen Populärmusik" promovierte, hört in seiner Kommentatorenkabine nicht nur ganz genau hin, er verreißt auch gerne die Kostüme oder die Bühnenshows der Teilnehmer. Klickt euch hier durch die besten Sprüche aus dem ESC-Finale in Tel Aviv.