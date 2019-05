Duncan Laurence aus den Niederlanden gewinnt ESC 2019

Big-Five-Länder für Finale gesetzt

Als Kandidatinnen eines Big-Five-Landes mussten sich die S!sters nicht in einem der zwei Halbfinale für die Endrunde qualifizieren. Für das Finale gesetzt waren außerdem Frankreich (Bilal Hassani - "Roi"), Großbritannien (Michael Rice - "Bigger Than Us"), Spanien (Miki – "La venda") und Italien (Mahmood - "Soldi"). Die Big Five tragen die finanzielle Hauptlast des Wettbewerbs. Auch das Gastgeberland Israel durfte den Vorjahrestitel ohne Qualifikation direkt im Finale verteidigen.

Hochkarätige Interval Acts

Nach ihrem Auftritt im ersten Halbfinale stand auch Vorjahressiegerin Netta auf der Bühne in Tel Aviv. Neben einem Auszug aus ihrem Gewinnertitel von 2018, "Toy", am Anfang der Show, präsentierte sie in der Votingphase auch ihren neuen Song "Nana Banana". Einen besonderen Moment erlebten die Zuschauer mit dem Auftritt vier ehemaliger ESC-Helden: Conchita, Siegerin in Kopenhagen 2014, Måns Zelmerlöw, Sieger 2015 in Wien, Eleni Foureira, Zweite 2018 in Lissabon und Verka Serduchka, die Zweitplatzierte 2007 in Helsinki. Sie spielten die ESC-Variante von "Sing meinen Song" und tauschten Titel. Conchita interpretierte Måns' "Heroes" neu. Måns übernahm Elenis "Fuego", während Eleni "Dancing Lasha Tumbai" von Verka performte. Verka wiederum brachte ihre Version von Nettas "Toy" zum Besten. Abschließend gaben alle vier gemeinsam mit der 65-jährigen Lokalmatadorin Gali Atari, ESC-Siegerin von 1979 in Jerusalem, deren legendären Song "Hallelujah" zum Besten.

Nach wochenlangen Verwirrungen um den Gastauftritt von Madonna gab es erst zwei Tage vor dem Finale grünes Licht. Mit ihrem Hit "Like A Prayer" von 1989 und ihrem aktuellen Song "Future" war sie einer der Höhepunkte der Show während der langen Abstimmungsphase.