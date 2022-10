Liverpool richtet Eurovision Song Contest 2023 aus Stand: 07.10.2022 20:25 Uhr Die Entscheidung ist gefallen: Austragungsort für den Eurovision Song Contest wird die M&S Bank Arena im englischen Liverpool. Die BBC und die Europäische Rundfunkunion (EBU) haben aus sieben Bewerberstädten ausgewählt.

Die Gastgeberstadt des ESC 2023 wurde am Freitagabend in der BBC-Sendung "The One Show" vom britischen ESC-Kommentator Graham Norton enthüllt. Das Finale des Eurovision Song Contest findet am 13. Mai 2023 statt, die beiden Halbfinals am 9. und 11. Mai. Etwa 11.000 Zuschauer passen in die M&S Bank Arena, wo schon diverse Konzerte und Sportevents ausgetragen wurden. Der ESC 2023 findet in Großbritannien (UK) statt, da das diesjährige Gewinnerland Ukraine aufgrund des russischen Angriffkrieges den Wettbewerb nicht ausrichten kann. Schon in der Bewerbung hat Liverpool den Fokus auf die Ukraine gesetzt. Auch das offizielle ESC-Logo zeigt die Flagge der Ukraine im "Eurovision"-Schriftzug, der Zusatz "United Kingdom" wurde darunter eingefügt. Der letzte auf britischem Boden ausgetragene ESC fand 1998 in Birmingham statt.

"Liverpool ist der ideale Ort, um im Namen der Ukraine den 67. Eurovision Song Contest auszurichten. Die Stadt ist ein Synonym für Musik und die Liverpool Arena übertrifft alle Anforderungen, die für die Ausrichtung einer globalen Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind. Wir waren sehr beeindruckt von der Leidenschaft, die die Stadt gezeigt hat, um den Wettbewerb anzunehmen, und von ihren integrativen Ideen, die Gewinner des letzten Jahres, die Ukraine, in den Vordergrund zu stellen, wenn Tausende von Fans im nächsten Mai zu Besuch kommen." Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC

Liverpool: Wiege der Beatles

Auch 60 Jahre nach Erscheinen der ersten Beatles-Single hat Liverpool musikalisch viel zu bieten. Die nord-englische Hafenstadt trägt ebenfalls das Siegel als UNESCO-Musikstadt und war 2008 Kulturhauptstadt Europas. Neben den Beatles hat die Stadt auch Stars wie Frankie Goes to Hollywood, The Lightning Seeds, Orchestral Manoeuvres in The Dark, Echo & The Bunnymen, Dead or Alive, The Wombats, Atomic Kitten und natürlich Sonia, die Zweitplatzierte beim Eurovision Song Contest 1993 in Millstreet, hervorgebracht. Außerdem hat Liverpool mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra eins der besten Orchester Europas. Ort des ESC-Geschehens ist die M&S Bank Arena an der Uferpromenade. Liverpool ist Partnerstadt der ukrainischen Stadt Odessa.

Neben Glasgow und Liverpool waren zuletzt auch Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle und Sheffield im Rennen. Seit Bekanntgabe der ursprünglich sieben Bewerberstädte hatte Glasgow bei den Wetten der Buchmacher stets die Nase vorn.

BBC springt für Ukraine ein

Schon als bekannt wurde, dass die Ukraine aufgrund des Krieges den ESC 2023 nicht ausrichten kann, kündigte die Europäische Rundfunkunion (EBU) Gespräche mit der britischen BBC an. Im kommenden Jahr sind die Big Five, also die Länder mit den größten Zuschauermärkten (Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien (UK) und Frankreich), sowie die Ukraine als aktueller Gewinner automatisch fürs Finale gesetzt. Es gibt also wieder 26 Starter im Finale, wie zuletzt in Rotterdam 2021.

ESC 2023 soll ukrainische Kultur zeigen

Die BBC hat bereits vier Mal die Hosting-Aufgaben für andere Gewinnerländer übernommen: 1960 in London anstelle der Niederlande, 1963 ebenfalls in London anstelle von Frankreich, 1972 in Edinburgh anstelle von Monaco und 1974 in Brighton anstelle von Luxemburg. Bedingung für die Shows im kommenden Jahr ist die Einbindung kultureller Elemente der Ukraine. Dafür arbeitet die BBC mit Vertretern des ukrainischen Rundfunks Suspilne zusammen. Die EBU hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Ukraine während der gesamten Veranstaltung gefeiert und repräsentiert wird.

"Der Eurovision Song Contest 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden, sondern zur Unterstützung der Ukraine. Wir sind unseren BBC-Partnern dankbar, dass sie sich mit uns solidarisch zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, dieser Veranstaltung den ukrainischen Geist zu verleihen und ganz Europa erneut rund um unsere gemeinsamen Werte Frieden, Unterstützung, und das Feiern von Vielfalt und Talent zu vereinen." Mykola Chernotytskyi, Vorstandsvorsitzender ukrainischer Rundfunk

