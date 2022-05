Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2022 Stand: 15.05.2022 04:06 Uhr Mit dem Titel "Stefania" hat die ukrainische Band Kalush Orchestra das Finale des 66. Eurovision Song Contest im italienischen Turin gewonnen.

Platz zwei ging an Sam Ryder aus Großbritannien (UK) mit "Space Man", gefolgt von der Spanierin Chanel mit "SloMo". Der deutsche Kandidat Malik Harris bekam keine Punkte von den Jurys und vom Publikum nur sechs, jeweils zwei aus Österreich, der Schweiz und Estland. Damit landete er mit "Rockstars" auf dem letzten Platz.

Großbritannien, Schweden und Spanien lieferten sich lange ein Kopf-Kopf-Rennen, bei dem sich die Spitzenplazierung immer wieder änderte. Mit den Punkten des Publikums zog dann schließlich die Ukraine an ihnen vorbei.

Das Finale des Eurovision Song Contest fand unter dem Motto "The Sound of Beauty" im italienischen Turin statt. Es moderierten Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika.

Kalush Orchestra widmet den Sieg "allen Ukrainern"

"Ukraina, Ukraina, der Sieg gehört allen Ukrainern." Diese Botschaft skandierte das Kalush Orchestra in die Welt als um 1:00 Uhr ihr Sieg feststand. Es war ein überlegener, zu erwartender Sieg mit satten 631 Punkten, davon kamen allein 439 von den Televotern. Die Jurys steuerten 192 Zähler zum Ergebnis dazu. Eigentlich war der Song "Stefania" der Mutter, der "Mamo", von Sänger von Oleh Psiuk gewidmet. Durch die Liedzeile "Ich werde immer zu dir kommen, auch wenn alle Straßen zerstört sind", bekam es in Kriegszeiten eine zusätzliche Bedeutungsebene. Und so konnte sich die Ukraine weltweiter Solidarität gewiss sein.

Ukraine fleht um Hilfe für Mariupol und Asow-Stahl

Das hieß aber nicht, dass das Kalush Orchestra unverdient gewonnen hätte. Die Art wie Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk, Danyil Chernov, Tymofii Muzychuk und Vitalii Duzhyk Folklore mit Rap verbanden, war durchaus siegeswürdig. Während die Band sich im Halbfinale noch mit politischen Botschaften zurückhielt, beendeten sie ihren Auftritt im Finale mit emotionalen Botschaften. Oleh Psiuk flehte: "Bitte helfen Sie der Ukraine, Mariupol, helfen Sie Asow-Stahl jetzt."

Großbritannien hat mit Sam Ryder einen neuen Star

Überhaupt war es ein Contest im Zeichen des Krieges, der mit John Lennons "Give Peace A Chance" und der weltweit größten Band Rockin' 1000 startete. 7.000 Menschen in der Halle stimmten mit in die Friedenshymne ein. Damit begann ein Abend für Frieden und Verständigung, zu dem auch die charmante Gestik-Schulung auf Italienisch der Moderatoren beitrug. Aber auch die Botschaften der anderen Länder. So erinnerte Großbritanniens Kandidat Sam Ryder im Green Room, wofür der ESC steht: "Liebe, Frieden, Zusammenhalt und Diversität." Der sympathische Sänger überzeugte mit seinem Song "Space Man" und einer großartigen Stimme vor allem die Jurys. In der Endabrechnung landete er auf dem zweiten Platz. So gut hat das Vereinigte Königreich lange nicht mehr abgeschnitten. Mit Sam Ryder ging für das Land an diesem Abend ein neuer Stern am britischen Pophimmel auf.

Chanel aus Spanien präsentiert sich im Jennifer-Lopez-Style

Der ESC ist eigentlich in erster Linie ein Gesangswettbewerb. Dass es in diesem Jahr möglich war auch mit einer Tanzeinlage à la Jennifer Lopez erfolgreich zu sein, bewies die Spanierin Chanel. Knapp bekleidet präsentierte sie ein hohes Bein und akrobatische Hebefiguren. Dafür gab es "Bronze". Gesanglich aber überzeugte Cornelia Jakobs aus Schweden definitiv mehr. Bei "Hold Me Closer" war die Kamera ganz nach an ihr dran, die Sängerin zog die Zuschauer in ihre Geschichte mit hinein. Und sie fühlt das, was sie sang. Damit schaffte sie Platz vier.

Malik Harris: Botschaft für die Ukraine und Platz 25

In Deutschland ist "Rockstars" von Malik Harris längst ein Top-Ten-Hit. In Turin hatte er sich auf der Bühne eine Art heimisches Musikstudio eingerichtet. Teppiche sorgten für eine heimelige Atmosphäre. Alles war angerichtet - und Malik Harris machte seine Sache gut, er sang und rappte - im Schein von Lichtkegeln - mit einem Lächeln im Gesicht. Am Ende seines Auftritts drehte er seine Gitarre um. Auf der Rückseite war eine Ukraine-Fahne zu sehen mit der Aufschrift "Peace". Malik Harris hatte schon im Vorfeld der Ukraine den Sieg gewünscht. Und er selbst hatte sicher auf einen besseren als den 25. und damit letzten Platz gehofft.

Mahmood & Blanco lassen Italien nicht noch einmal jubeln

Und dann war da noch Titelverteidiger Italien. Nach dem Triumph von Måneskin erschien erneut ein Sieg möglich, denn im Vorfeld räumten etliche ESC-Experten Mahmood & Blanco Chancen auf Platz eins ein. Mit "Brividi" sorgten die beiden dann im Finale vor allem bei ihren Landsleuten für "Gänsehaut". Aus dem Sieg wurde nichts: 268 Punkte von den internationalen Jurys und den Televotern reichten zu einem guten sechsten Platz. Neben den Performances der Kandidaten konnte sich auch das Rahmenprogramm der Gastgeber sehen lassen. Die italienische Grande Dame Gigliola Cinquetti begeisterte mit ihrem ESC-Titel "Non ho l'eta" von 1964. Der Wettbewerb bewies einmal mehr damit, dass Musik Generationen verbindet und - mit dem Sieg der Ukraine - Grenzen überwindet.

Deutsche Jury vergibt zwölf Punkte an Großbritannien (UK)

Michelle, Max Giesinger, Jess Schöne, Tokunbo und Christian Brost haben als nationale Jury die Hälfte der deutschen Punkte vergeben. Ihre zwölf Punkte gingen an Großbritanniens Kandidaten Sam Ryder. Die Jurys bewerten beim ESC - anders als das TV-Publikum - nicht die Auftritte während der Show, sondern jeweils die zweite Generalprobe der Shows am Abend davor. Dieses sogenannte Jury-Finale sehen die Jury-Mitglieder aller Länder in einer speziellen, nicht öffentlichen Übertragung. Die Ergebnisse des Zuschauer-Televotings werden beim ESC aus allen Ländern zusammen ausgewertet und - anders als die Jury-Bewertungen - nicht einzeln verkündet. Die detaillierten Punkte der Jurys werden in Kürze veröffentlicht.

