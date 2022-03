ESC-Vorentscheid: Heute ab 21 Uhr im Livestream Stand: 04.03.2022 09:00 Uhr Beim Vorentscheid "Germany 12 Points" entscheidet sich heute, wer Deutschland im Finale des Eurovision Song Contest 2022 in Turin vertritt. Barbara Schöneberger moderiert die Live-Show ab 21 Uhr aus Berlin. Als Gäste sind dabei Conchita, Thomas Hermanns, Bülent Ceylan und Jane Comerford.

Weiterer Stargast in der Sendung ist die ukrainische Sängerin Jamala, die aufgrund der Ereignisse in ihrer Heimat aus Kiew geflohen ist. Sie tritt im Vorentscheid mit ihrem ESC-Gewinnertitel "1944" auf.

Solidarität mit der Ukraine: Vorentscheid im Ersten mit neuer Sendezeit

Ursprünglich sollte die Vorentscheid-Show um 20.15 Uhr beginnen und im Fernsehen auf allen dritten Programmen der ARD und auf ONE übertragen werden. Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine sendet das Erste zu dieser Zeit die Sondersendung "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine", die auf vielen Sendern der ARD zeitgleich läuft. Daher beginnt "Germany 12 Points" um 21 Uhr und wird auch live im Ersten ausgestrahlt - außerdem in alle dritten Programme der ARD, auf ONE sowie im Livestream auf eurovision.de und dem TikTok-Kanal von ESC Deutschland. Ende der Sendung ist ca. 22.30 Uhr. Im Anschluss übertragen wir auf eurovision.de die Pressekonferenz mit dem Gewinner-Act.

Die Acts im Vorentscheid

Malik Harris, Felicia Lu, eros atomus, Nico Suave & Team Liebe, Emily Roberts und Maël & Jonas: Sie alle möchten für Deutschland im ESC-Finale singen.

Abstimmung per Online-und Televoting

Nachdem 2020 und 2021 Jurys entschieden haben, wer mit welchem Song am ESC teilnimmt, stimmen nun wieder die Fans darüber ab: zu 50 Prozent über das Online-Voting und zu 50 Prozent per Anruf oder SMS während der Show. Die Abstimmung über die Kandidaten läuft online seit dem 28. Februar. Bis zum 4. März um 20 Uhr kann auf den Webseiten der am Auswahlverfahren beteiligten neun ARD-Popwellen für die sechs Acts gevotet werden.

Startplätze wurden ausgelost

Wer im Vorentscheid von welchem Startplatz aus antritt, wurde am 23. Februar in der Sendung "Live nach Neun" im Ersten von Alina Stiegler und Peter Großmann ausgelost.

Tickets für den Vorentscheid

Aufgrund der Corona-Maßnahmen war lange nicht klar, ob beim Vorentscheid Publikum im Studio in Berlin zugelassen werden kann. Eine begrenzte Anzahl an Tickets konnte über die Seite tvtickets.de erworben werde. Diese waren nach kurzer Zeit ausverkauft.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2022

Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 30. November 2021 mit einem Song online bewerben. Sich ausschließlich als Interpret ohne eigenen Song zu bewerben, war nicht möglich. "Wichtig ist, dass wir in diesem Jahr Künstler und Song suchen, also ein Gesamtpaket", erklärte Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast im Podcast ESC-Update. Auch Komponisten konnten sich mit einem Song bewerben, allerdings nur inklusive Act. Nach den Regeln der European Broadcasting Union (EBU) galt wie immer: Der Song durfte nicht länger als drei Minuten und nicht vor dem 1. September 2021 veröffentlicht worden sein.

Radio-Popwellen der ARD Teil des Auswahlverfahrens

Zum ersten Mal waren schon im Vorfeld die Radio-Popwellen der ARD integraler Bestandteil des Auswahlverfahrens. Das sind Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2. Die Jury besteht aus Musikexpertinnen und -experten dieser Hörfunkprogramme sowie aus Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation. Ihre Aufgabe war es, als ESC-Fachjury zunächst aus allen Bewerberinnen, Bewerbern und Bands diejenigen auszusuchen, die im Vorentscheid dabei sind. Insgesamt waren 944 Bewerbungen von Music-Acts mitsamt ihrer Songs eingegangen.

Weitere Informationen ARD-Popwellen beteiligten sich an Auswahl der Vorentscheid-Acts Wer gewinnt das Ticket nach Turin? Erstmals waren neun Popwellen der ARD an der Auswahl der Kandidaten für den Vorentscheid beteiligt. mehr