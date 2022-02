"Germany 12 Points": Alle Infos zum deutschen ESC-Vorentscheid Stand: 10.02.2022 11:15 Uhr Am großen ARD ESC-Tag am 4. März entscheidet sich beim Vorentscheid "Germany 12 Points", wer Deutschland im Finale des Eurovision Song Contest 2022 in Turin vertritt.

Nachdem 2020 und 2021 Jurys entschieden haben, wer mit welchem Song am ESC teilnimmt, stimmen nun wieder die Fans darüber ab. Um 11 Uhr präsentieren wir die Acts, die es in den Vorentscheid geschafft haben im Livestream.

Radio-Popwellen der ARD Teil des Auswahlverfahrens

Zum ersten Mal sind die Radio-Popwellen der ARD im Vorfeld integraler Bestandteil des Auswahlverfahrens. Mit dabei sind: Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2. Die Jury besteht aus Musikexpertinnen und -experten dieser Hörfunkprogramme sowie aus Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation. Ihre Aufgabe ist es, als ESC-Fachjury zunächst aus allen Bewerberinnen, Bewerbern und Bands diejenigen auszusuchen, die im Vorentscheid dabei sind. Insgesamt waren 944 Bewerbungen von Music-Acts mitsamt ihrer Songs eingegangen.

Abstimmung startet mit Online-Voting

Nach der Auswahl durch die ESC-Fachjury seid ihr gefragt. Die Abstimmung im Netz beginnt bereits am Montag, 28. Februar. Dann kann für die vorgestellten Acts auf den Webseiten der neun ARD-Popwellen gevotet werden.

Barbara Schöneberger moderiert TV-Vorentscheid

Die Entscheidung fällt noch in der gleichen Woche: beim großen ARD ESC-Tag am Freitag, 4. März. Die Popwellen der ARD spielen die infrage kommenden Songs den Tag über und rufen ihre Hörerinnen und Hörer zur Abstimmung auf. Das wird per Telefon, SMS und im Netz möglich sein. Abends übertragen alle dritten Programme der ARD um 20.15 Uhr die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" live aus Berlin. Auch hier kann natürlich abgestimmt werden. In der Show stellen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Songs auf der Bühne vor. Moderatorin ist Barbara Schöneberger. Die Sendung ist gleichzeitig auf eurovision.de im Livestream und in der ARD Mediathek zu sehen. Wer von den Acts die meisten Abstimmungspunkte auf sich vereinigt, singt am 14. Mai im Finale des Eurovision Song Contests in Turin für Deutschland.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2022

Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 30. November 2021 mit einem Song online bewerben. Sich ausschließlich als Interpret ohne eigenen Song zu bewerben, war nicht möglich. "Wichtig ist, dass wir in diesem Jahr Künstler und Song suchen, also ein Gesamtpaket", erklärte Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast im Podcast ESC-Update. Auch Komponisten konnten sich mit einem Song bewerben, allerdings nur inklusive Act. Nach den Regeln der European Broadcasting Union (EBU) galt wie immer: Der Song durfte nicht länger als drei Minuten und nicht vor dem 1. September 2021 veröffentlicht worden sein.