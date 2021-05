Stand: 07.05.21 14:35 Uhr

Warm-up vor ESC-Shows mit Alina und Stefan

Stefan Spiegel und Alina Stiegler melden sich in der ESC-Woche aus dem NDR Studio in Hamburg.

Der Eurovision Song Contest 2021 steht kurz bevor - und natürlich liefert euch eurovision.de auch in diesem Jahr wieder Vor- und Nachberichte rund um die drei Live-Shows aus Rotterdam (18. bis 22. Mai). Mit dabei sind Alina Stiegler und Stefan Spiegel, die seit 2018 als Duo über den ESC berichten. In diesem Jahr haben sie schon alle 39 Songs in den Reaction-Videos bewertet und sorgen jetzt dafür, dass ihr mit allem Wissenswerten und Interessanten rund um die Acts ausgestattet seid, bevor die ESC-Shows beginnen.

Warm-up-Shows mit Probenvideos und Schalten nach Rotterdam

Die Warm-up-Shows mit Alina und Stefan werden jeweils in der Nacht nach den ESC-Juryshows aufgezeichnet - also am späten Montag, Mittwoch und Freitag. Deshalb ist das jeweilige Warm-up auch schon am frühen Dienstag, Donnerstag beziehungsweise Samstag online abrufbar. Dazu wird es am Abend im Live-Stream auf eurovision.de jeweils um 19.45 Uhr gezeigt. Am Finaltag sendet außerdem ONE die Warm-up-Show ebenfalls um 19.45 Uhr. Alina und Stefan besprechen jeweils die interessantesten Kandidaten des Abends und stützen ihre Analysen auf die Auftritte in den Juryshows. Dazu gibt es zum Teil exklusive Bilder der Proben in Rotterdam zu sehen. Außerdem schalten Alina und Stefan regelmäßig in die Ahoy-Arena, etwa zu Marcel Stober vom Podcast ESC Update, der als Reporter vor Ort ist und die ESC-Stimmung hautnah mitbekommt.

Alina und Stefan präsentieren Highlights nach jeder Show

Der Sieg von Duncan Laurence war das ESC-Highlight 2019. Was wird es dieses Jahr?

Natürlich besteht auch nach jeder ESC-Show großer Gesprächsbedarf - vor allem bei Alina und Stefan. In Highlight-Videos nach jeder TV-Liveshow küren sie ihre besonderen Momente des Abends. Die größten Gefühle und die herrlichsten Versinger - Alina und Stefan entgeht nichts. Die Highlight-Videos werden jeweils noch in der Nacht nach den TV-Shows veröffentlicht - also am frühen Mittwoch, Freitag und Sonntag.