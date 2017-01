Teilnehmer der ESC-Halbfinals in Kiew ausgelost

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nimmt bei der Auslosung der Halbfinals die ESC-Insignien entgegen.

Im Rathaus von Kiew hat die EBU (European Broadcasting Union) 37 Teilnehmerländer per Losverfahren auf das erste und zweite Halbfinale des 62. Eurovision Song Contest verteilt. Zudem wurde festgelegt, für welche Semifinals die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie das Gastgeberland stimmberechtigt sind. Die Big-Five sowie die Ukraine sind automatisch für das Finale am 13. Mai qualifiziert. Vor der Auslosung übergab Eva-Lousie Erlandsson Slorach, Präsidentin des Stockholmer Stadtrats, die traditionellen ESC-Insignien an Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. "Musik vereint die Menschen - Städte, Länder, Kontinente. Und das ist heute besonders wichtig für die Ukraine", erklärte der Ex-Boxweltmeister.

Länder im ersten Halbfinale

Erste Hälfte (in der Reihenfolge der Auslosung)

Montenegro

Finnland

Georgien

Portugal

Belgien

Schweden

Albanien

Aserbaidschan

Australien

Zweite Hälfte (in der Reihenfolge der Auslosung)

Zypern

Slowenien

Armenien

Moldau

Tschechische Republik

Lettland

Island

Griechenland

Polen

Stimmberechtigt für das erste Halbfinale sind Großbritannien, Italien und Spanien.

Länder im zweiten Halbfinale

Erste Hälfte (in der Reihenfolge der Auslosung)

Mazedonien (FYR)

Malta

Niederlande

Serbien

Dänemark

Russland

Rumänien

Ungarn

Österreich

Irland

Zweite Hälfte (in der Reihenfolge der Auslosung)

Schweiz

Estland

Israel

Bulgarien

San Marino

Litauen

Kroatien

Norwegen

Weißrussland

Stimberechtig für das zweite Halbfinale sind Deutschland, Frankreich und Gastgeberland Ukraine.

Deutschland stimmt im zweiten Halbfinale ab

Dem Antrag der ARD, dass Deutschland im zweiten Halbfinale am 11. Mai abstimmt, hatte die Reference Group der EBU (European Broadcasting Union) zuvor bereits zugestimmt. Die Schweiz hatte außerdem schon vorab beantragt, im zweiten Halbfinale antreten zu dürfen. Auch diesem Antrag hatte die EBU entsprochen. Die Halbfinalländer waren auf sechs Lostöpfe verteilt. Dies sollte die sogenannte Nachbarschaftswahl verhindern und die Spannung in den Halbfinals erhöhen. Die endgültige Startreihenfolge in den Halbfinals legen die Produzenten der Shows zu einem späteren Zeitpunkt fest.