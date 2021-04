Stand: 13.04.21 12:18 Uhr

Barbara Schöneberger moderiert "Countdown für Rotterdam"

Barbara Schöneberger moderiert am 22. Mai um 20.15 Uhr die Show "Countdown für Rotterdam" live aus dem NDR Studio in Hamburg. Mit dabei sind unter anderem auch Michael Schulte, Jan Delay, Sarah Connor und Newcomerin Zoe Wees. Gemeinsam stimmen sie die Fans auf das große ESC-Finale in Rotterdam ein.

Live-Schalte zu Jendrik

Es ist eine Live-Schalte nach Rotterdam zum deutschen Act Jendrik geplant, der mit dem Song "I Don't Feel Hate" an den Start geht. Um 21 Uhr beginnt dann das Finale des Eurovision Song Contest 2021. Direkt im Anschluss blickt Barbara Schöneberger in der Sendung "Aftershow Party" mit prominenten Gästen auf die Highlights der Show, die bewegendsten Momente und die beeindruckendsten Auftritte des Abends. Auch Jendrik kommt dann noch einmal live aus Rotterdam zu Wort, ebenso wie Kommentator Peter Urban.