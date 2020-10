Stand: 30.10.20 11:13 Uhr

Susans "Stronger With You" jetzt bei allen Streamingdiensten

Auf rund 250 Plattformen ist "Stronger With You" von Susan jetzt verfügbar.

Genau einen Monat vor dem 14. Geburtstag von Deutschlands Junior-ESC-Kandidatin Susan gibt es schon ein Geschenk vorab: Seit heute ist ihr Song "Stronger With You" auf allen Streaming- und Downloadplattformen weltweit verfügbar. Ihren Song gibt es also nicht nur etwa bei den großen und reichweitenstarken Anbietern Spotify, Apple, Deezer und Amazon - sondern bei insgesamt rund 250 Digital-Distributoren. Außerdem erhalten alle Rundfunkanstalten über das Verbreitungstool MPN Zugriff auf "Stronger With You". Eine CD mit allen Songs des Junior Eurovision Song Contest 2020 veröffentlicht die EBU übrigens vor dem Finale am 29. November.

Susan - "Stronger With You" (offizielles Musikvideo) Junior Eurovision Song Contest - 29.11.2020 17:00 Uhr Mit "Stronger With You" tritt Susan beim Junior Eurovision Song Contest 2020 für Deutschland an. Im Musikvideo spielen sowohl ihre Freundinnen als auch Komponist Levent Geiger mit.







Musikvideo bereits gedreht und veröffentlicht

Beim Dreh des Musikvideos in Berlin war auch Komponist Levent Geiger (m.) dabei.

Die Studio-Aufnahmen für "Stronger With You" starteten direkt nach dem Casting von Susan im August. Produziert wurde der Titel von Martin Haas und Christoph Paulssen. Im September drehte der NDR mit Susan ein Musikvideo zu dem Song in Berlin. Geschrieben hat "Stronger With You" der 17-jährige Singer-Songwriter Levent Geiger, Finalist in der KiKA-Musikshow "Dein Song".

Junior ESC Corona-bedingt ohne Live-Auftritte der Acts

Der Junior ESC findet 2020 erstmals ohne Publikum und ohne Live-Auftritte der Teilnehmer statt. Stattdessen schicken die Länder Show-Videos ihrer Acts zu den Produzenten des Junior ESC, über die dann abgestimmt wird. Nur die Moderationen und die Interval-Acts kommen live aus dem Studio am Austragungsort Warschau.