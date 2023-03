Lord Of The Lost gewinnen ESC-Vorentscheid 2023 Stand: 04.03.2023 00:25 Uhr Lord Of The Lost gewinnen den deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool". Mit dem Song "Blood & Glitter" setzen sie sich in der Nacht auf Samstag in Köln gegen sieben Mitbewerber durch.

Damit vertritt die Hamburger Band Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool und singen am 13. Mai im ESC-Finale um die begehrte Trophäe.

Ursprünglich standen neun Acts im Vorentscheid: TRONG, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, Will Church, Patty Gurdy, Ikke Hüftgold, Frida Gold und Lord Of The Lost. Am Vormittag musste das Duo Frida Gold seine Teilnahme jedoch aufgrund einer Erkrankung der Sängerin Alina Süggeler absagen. Die bis dahin abgegebenen Stimmen für Frida Gold im Onlinevoting wurden nicht gewertet.

Votingsystem bei "Unser Lied für Liverpool"

50 Prozent der Punkte wurden von acht Jurys aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien vergeben, die jeweils aus fünf Personen aus dem Musik- und Show-Business bestanden. Dadurch, dass beim Vorentscheid nur noch acht statt ursprünglich neun Acts an den Start gegangen sind, änderte sich die Punktevergabe beim Voting. Die acht Länderjurys vergaben 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 und 12 Punkte an die Titel. Im Vergleich zum gewohnten ESC-Punkteschema fehlten also nicht nur die 7, sondern auch die 5 Punkte. Insgesamt vergab die Jury 368 Punkte an die Acts.

Die anderen 50 Prozent der Punkte kamen vom deutschen Publikum und setzten sich zusammen aus den Votings während der Show per Anruf und SMS und dem Onlinevoting. Die gleiche Anzahl an Punkten, die von den internationalen Jurys verteilt wurden, wurde im prozentualen Verhältnis des deutschen Televotings auf die acht Songs verteilt.

Suche nach dem deutschen Act

Acht Acts waren zunächst für den Vorentscheid gesetzt und wurden ausgewählt von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und Experten. Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der NDR ESC-Redaktion direkt, die den Kriterien entsprachen. Künstlerinnen, Künstler und Bands konnten sich auch via TikTok bewerben. Ein weiterer Act wurde über ein Voting auf der Plattform gefunden. Ikke Hüftgold gewann die Abstimmung mit 52 Prozent der Stimmen und damit einen Platz im Vorentscheid.

