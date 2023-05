Alle Infos zum ESC-Finale 2023 in Liverpool Stand: 13.05.2023 20:56 Uhr Der 67. Eurovision Song Contest findet heute in Liverpool statt. Im Finale stehen 26 Länder und ihre Acts. Für Deutschland starten Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter" von Platz 21.

Der Finalabend im Livestream

21.00 Uhr: ESC-Finale - live aus Liverpool

00.45 Uhr: ESC - die Aftershow - live aus Liverpool mit Barbara Schöneberger

Die Sendungen laufen auch in der ARD Mediathek und ab 20:15 Uhr auf ONE.

Weitere Informationen Votingnummern für das ESC-Finale 2023 Entscheidet mit, wer den Eurovision Song Contest gewinnt - per Telefon, SMS oder App. Hier gibt es alle Nummern zum Voting. mehr

Automatisch für das Finale gesetzt waren im Vorfeld die sogenannten Big Five (Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien). Außerdem erhält auch immer das Gastgeberland einen Finalplatz. Im ersten Halbfinale am 9. Mai und im zweiten Halbfinale am 11. Mai haben sich jeweils zehn Länder für das Finale qualifiziert. Zunächst wurde ausgelost, in welcher Hälfte des Finales die jeweiligen Acts starten. Nach dem zweiten Halbfinale wurde dann die endgültige Startreihenfolge unter dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt. Nur für Gastgeberland Großbritannien und Vorjahressieger Ukraine wurde bereits am 13. März ein Startplatz ausgelost. Hintergrund ist, dass nicht der Vorwurf aufkommt, das Gastgeberland würde sich durch einen vermeintlich besseren Startplatz einen Vorteil verschaffen.

Interval-Acts im Finale

Kalush Orchestra, die Gewinner des ESC 2022 in Turin eröffnen das diesjährige Finale mit ihrem Siegersong "Stefania". Außerdem sind auch Sam Ryder, Jamala, Tina Karol, Verka Serduchka und Go_A mit dabei. Mit "The Liverpool Songbook" - einer Anspielung auf die vielen Hits, die die Stadt Liverpool hervorgebracht hat - interpretieren Italiens Mahmood, Israels Netta, Islands Daði Freyr, Schwedens Cornelia Jakobs und Duncan Laurence aus den Niederlanden gemeinsam einige der bekanntesten "Liverpooler Hits". Dabei ist auch Sonia, eine Liverpoolerin, die vor 30 Jahren beim ESC in Millstreet Zweite wurde.

Weitere Informationen Interval-Acts im Finale des Eurovision Song Contest 2023

Neue Votingregeln für den ESC

Ab diesem Jahr gelten beim Eurovision Song Contest neue Votingregeln. Es können nun auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Die Abstimmung läuft in diesen Ländern über ein kostenpflichtiges Online-Voting. Das Voting wird dann zusammenaddiert in der Sendung bekannt gegeben und zählt so viel wie das Voting eines Teilnehmerlandes.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges springt Großbritannien für die Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 gewonnen hatte.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Eurovision Song Contest | 13.05.2023 | 21:00 Uhr