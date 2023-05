Loreen aus Schweden gewinnt den Eurovision Song Contest 2023 Stand: 14.05.2023 01:03 Uhr Mit dem Titel "Tattoo" hat Loreen aus Schweden das Finale des 67. Eurovision Song Contest in Liverpool gewonnen. Nach 2012 in Aserbaidschan ist das nun ihr zweiter ESC-Sieg.

Käärijä aus Finnland belegt mit dem Titel "Cha Cha Cha" den zweiten Platz. Er galt im Vorfeld als Mitfavorit neben Loreen. Noa Kirel aus Israel steht mit "Unicorn" auf Platz 3. Der deutsche Act Lord Of The Lost landet mit "Blood & Glitter" auf dem letzten Platz.

Das Finale des Eurovision Song Contest fand unter dem Motto "United By Music" im britischen Liverpool statt. Aufgrund des russischen Angriffskrieges war Großbritannien für die Ukraine, das ESC-Gewinnerland des Vorjahres, eingesprungen. Es moderierten Julia Sanina, Graham Norton, Hannah Waddingham und Alesha Dixon. Der ukrainische ESC-Moderator Timur Miroshnychenko gehört ebenfalls zum Präsentatoren-Team.

Deutsche Jury vergibt zwölf Punkte an Schweden

Katja Ebstein, Arne Ghosh, Anica Russo, Alina Süggeler und Kai Tölke haben als nationale Jury die Hälfte der deutschen Punkte vergeben. Ihre zwölf Punkte gingen an Loreen aus Schweden. Die Jurys bewerten beim ESC - anders als das TV-Publikum - nicht die Auftritte während der Show, sondern jeweils die zweite Generalprobe der Shows am Abend davor. Dieses sogenannte Jury-Finale sehen die Jury-Mitglieder aller Länder in einer speziellen, nicht öffentlichen Übertragung.