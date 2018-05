Stand: 13.05.18 02:54 Uhr

Michael Schulte holt Deutschland aus dem ESC-Tief

Michael Schultes Karriere beginnt 2008 vor einem Massivholzschrank. Mit einer Webcam und einem günstigen Mikrofon nimmt er Coversongs auf und lädt sie bei YouTube hoch. Er singt sich quer durch die Musiklandschaft: Rihanna, Jeff Buckley, Chris Brown, Coldplay und Eric Clapton. Den Songs drückt der in Dollerup bei Flensburg aufgewachsene Schulte seinen eigenen Stempel auf - mit einer Stimme, die sensiblen Menschen schnell Tränen der Rührung in die Augen treibt. Das kommt an: Sein Kanal hat inzwischen mehr als 50 Millionen Videoabrufe. Beim Eurovision Song Contest in Lissabon holt er Deutschland aus dem ESC-Tief und belegt mit "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz.