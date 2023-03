Wer ist beim ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" dabei? Stand: 03.03.2023 00:05 Uhr Neun Acts gehen heute beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" ins Rennen um das Ticket zum ESC in Liverpool. Barbara Schöneberger moderiert.

Die Show aus Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten, auf ONE und der Deutschen Welle sowie im Livestream auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Ab 21.20 Uhr läuft auf eurovision.de und in der ARD Mediathek als Warm-Up zur Show eine Sonderausgabe von "Alles Eurovision".

Neun Acts starten in dieser Reihenfolge im Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool"

Startreihenfolge im Vorentscheid

Um der Show eine Dynamik zu geben, und damit keiner der Acts "untergeht", wurde die Startreihenfolge im Vorentscheid redaktionell entschieden. Es wurde darauf geachtet, dass Uptempo-Songs und ruhigere Lieder in einer guten Abwechslung präsentiert werden.

Abstimmung auch online möglich

Bis heute Abend um 22 Uhr kann noch im Onlinevoting für die Acts abgestimmt werden. Wer mitmacht, hat eine Stimme und kann sie entsprechend für einen Kandidaten, eine Kandidatin oder Band abgeben.

Interval Act und Gäste beim Vorentscheid

The BossHoss und Ilse DeLange sind als Interval Act beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" dabei. Während der Abstimmungsphase präsentieren sie ihre aktuelle Single "You". Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt darüber hinaus Ilse DeLange auch zum Talk auf der Couch. Dort nehmen außerdem Platz: Moderator und Sänger Florian Silbereisen, der 2017 beim deutschen Vorentscheid zur Jury gehörte; Model, Schauspieler, Moderator und bekennender ESC-Fan Riccardo Simonetti sowie Malik Harris, Deutschlands Kandidat beim ESC 2022 in Turin.

Votingsystem bei "Unser Lied für Liverpool"

50 Prozent der Punkte werden von acht Jurys in acht verschiedenen Ländern vergeben, die jeweils aus fünf Personen aus dem Musik- und Show-Business bestehen: aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien. In der Show vergeben die jeweiligen Jury-Sprecherinnen und -Sprecher dieser Länder die Punktzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12.

Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum und setzen sich zusammen aus Votings während der Show per Anruf und SMS und dem Onlinevoting. Die gleiche Anzahl an Punkten, die von den internationalen Jurys verteilt wurden, werden im prozentualen Verhältnis des deutschen Televotings auf die neun Songs verteilt.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2023

Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 28. November 2022 mit einem Song online bewerben. Möglich war das über die offizielle Bewerbungsplattform und erstmalig auch mit dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool über TikTok. Sich ausschließlich als Interpret ohne eigenen Song zu bewerben, war nicht möglich. Wie immer galt, dass die Songs den Regeln der European Broadcasting Union (EBU) entsprechen mussten.

Acht Acts waren zunächst gesetzt und wurden ausgewählt von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und Experten. Die Pop-Wellen der ARD - Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 - waren durch einen Vertreter Teil dieses Experten-Teams.

Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der NDR ESC-Redaktion direkt, die den Kriterien entsprachen. Die Bewerbung war auch bei TikTok möglich. Dort wurden bis zum Ende des Bewerbungszeitraums mehr als 900 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen. Einige Acts hatten ihre Beiträge bei beiden Plattformen eingereicht.

Voting auf TikTok

Über die gesetzten Acts hinaus gab es noch einen weiteren Platz im deutschen ESC-Vorentscheid. Bis zum 3. Februar um 20 Uhr standen diese sechs Acts, die sich über TikTok beworben hatten, zur Abstimmung: Betül ("Heaven"), Leslie Clio ("Free Again"), From Fall To Spring ("Draw The Line"), Ikke Hüftgold ("Lied mit gutem Text"), JONA ("10/10") sowie Mitchy & André Katawazi und NashUp ("Summertime").

Ikke Hüftgold hat die Abstimmung mit 52 Prozent der Stimmen gewonnen.

Tickets für den Vorentscheid

Die Tickets für den ESC-Vorentscheid gingen am 5. Februar um 20 Uhr in den Vorverkauf. Da die Publikumskapazitäten in einem Fernsehstudio sind begrenzt, waren die Karten binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Barrierefreie Angebote zum ESC-Vorentscheid

Die Live-Übertragung von "Unser Lied für Liverpool" gibt es auch barrierefrei. Der NDR erstellt dazu Untertitel und eine Hörfassung.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zum ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" Wann findet der Vorentscheid 2023 statt und wie lief das Bewerbungsverfahren? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Eurovision Song Contest | 03.03.2022 | 22:20 Uhr