ESC-Vorentscheid: Isaak fährt für Deutschland nach Malmö Stand: 17.02.2024 00:36 Uhr Isaak hat den deutschen ESC-Vorentscheid 2024 gewonnen. Mit "Always On The Run" vertritt er Deutschland am 11. Mai im Finale des Eurovision Song Contest in Malmö.

In der Show "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" standen in Berlin außerdem auf der Bühne: NinetyNine mit "Love On A Budget", Leona mit "Undream You", Galant mit "Katze", Floryan mit "Scars", Bodine Monet mit "Tears Like Rain", Ryk mit "Oh Boy", Marie Reim mit "Naiv" und Max Mutzke mit "Forever Strong".

Deutsches Finale mit hochkarätiger ESC-Prominenz

Barbara Schöneberger hat das deutsche Finale moderiert. Als prominente Gäste waren dabei: Vorjahresteilnehmer Lord Of The Lost, die mehrfache ESC-Teilnehmerin Mary Roos, Entertainer Riccardo Simonetti, Schlagersänger Florian Silbereisen, Sängerin Alli Neumann sowie die "Ich will zum ESC!"-Coaches Conchita Wurst, die ESC-Gewinnerin von 2014, und Rea Garvey.

Votingsystem bei "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024"

Der Sieger-Act wurde durch Publikums-Voting und durch internationales Juryvoting ermittelt. Beide zählten zu jeweils 50 Prozent, ganz genau so wie beim internationalen ESC.



Zuerst werteten acht internationale Jurys nach dem ESC-Wertungssystem (1 - 12 Punkte, Punktzahl 7 entfiel). In Spanien, Litauen, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Schweden, Kroatien und Island bewerteten je fünf Musik-Professionals die Auftritte der Generalprobe vom Vorabend. Die Gesamtsummen wurden dann wieder in 1 - 12 Punkte umgerechnet. Auch hier entfiel die Punktzahl 7. Der Act, der also nach dem Jury-Voting auf Platz eins lag, bekam 12 Punkte, der zweite 10, der dritte 8 usw.

Der Act, der im Publikumsvoting (Anrufe, SMS und Onlinevoting) am meisten Stimmen erhalten hatte, bekam 12 Punkte, der zweitbeste 10 usw.

Der Act mit in Summe den meisten Punkten ist Sieger des Vorentscheids. Bei einem Gleichstand auf dem ersten Platz hätte die höhere Punktzahl des Publikums entschieden, wer nach Malmö fährt.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2024

In diesem Jahr führten zwei Wege ins deutsche ESC-Finale. Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 15. Oktober 2023 online über eurovision.de bewerben. Insgesamt sind 693 Bewerbung eingegangen. Die meisten Acts hatten sich mit eigenen Songs beworben, einige aber auch nur als Sängerin oder Sänger. Parallel dazu hat der NDR auch Künstlerinnen und Künstler direkt angesprochen. Alle Titel wurden zunächst von der ESC-Redaktion bewertet. Danach bekam ein internationales Gremium aus Expertinnen und Experten die Top-32 ebenfalls zur Bewertung - in diesem Fall anonym. Im Anschluss hatten die vielversprechendsten Acts in einer Audition die Möglichkeit, ihre ESC-Tauglichkeit live zu präsentieren.

"Ich will zum ESC!" - Bootcamp mit Conchita Wurst und Rea Garvey

Aus allen Bewerbungen wurden vorab außerdem 15 Acts ausgesucht, die in der sechsteiligen Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" mit den Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey um den Einzug ins deutsche ESC-Finale kämpften. Die ersten fünf Folgen gab es vorab in der ARD Mediathek. In der Liveshow von "Ich will zum ESC!" hatte es am 8. Februar allein das Publikum per Tele- und Onlinevoting in der Hand, wer von den Finalisten es in den Vorentscheid schaffte. Conchita ging mit Anne und Luca ins Rennen, Rea mit Floryan. Einen Tag vor der Liveshow musste Bibiane Z aus Reas Team krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen. Am Ende setzte sich Floryan durch.

