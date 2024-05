Niederländer Joost Klein vom ESC-Finale ausgeschlossen Stand: 11.05.2024 14:09 Uhr Der niederländische Künstler Joost Klein nimmt nicht am großen Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest teil. Aufgrund eines Vorfalls hat die Europäische Rundfunkunion ihn vom Wettbewerb ausgeschlossen.

In einem Statement der Europäischen Rundfunkunion heißt es dazu, die schwedische Polizei habe eine Beschwerde untersucht, die von einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams nach einem Vorfall nach seinem Auftritt im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend eingereicht wurde. Da nun ein Gerichtsverfahren ansteht, wäre es für Klein nicht angemessen, den Wettbewerb fortzusetzen.

"Wir möchten klarstellen, dass entgegen einigen Medienberichten und Social-Media-Spekulationen an diesem Vorfall kein anderer Künstler oder Delegationsmitglied beteiligt war. Wir pflegen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber unangemessenem Verhalten bei unserer Veranstaltung und verpflichten uns, allen Mitarbeitern des Wettbewerbs ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Vor diesem Hintergrund gilt das Verhalten von Joost Klein gegenüber einem Teammitglied als Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln." Europäische Rundfunkunion

Jurypunkte werden neu berechnet

Am Finale heute Abend in Malmö nehmen daher nun 25 Länder mit ihren Acts teil. Die ursprünglichen Startpositionen bleiben bestehen. Wie die EBU am Mittag mitteilte, werden die nach dem Juryfinale ermittelten Juryergebnisse neu berechnet, so dass die Niederlande keine Punkte erhalten. Wenn zum Beispiel die Niederlande von einer nationalen Jury in einem Land auf Platz 9 eingestuft wurden, ist das Lied mit Platz 10 jetzt auf dem neunten Platz und erhält zwei Punkte. Der Song, der ursprünglich auf Platz 11 bewertet wurde, steht jetzt auf dem zehnten Platz und bekommt einen Punkt. Niederländische Zuschauer dürfen im Finale weiterhin abstimmen und das Ergebnis der Jury ist weiterhin gültig

Sender Avrotros reagiert bestürzt

Auf Instragram veröffentlichte der zuständige niederländische Sender Avrotros im Anschluss an die Disqualifizierung ein Statement. Darin heißt es, man habe die Disqualifizierung durch die EBU zur Kenntnis genommen, finde sie unverhältnismäßig und sei schockiert von der Entscheidung.

Disqualifizierung zeichnete sich ab

Bereits am Freitag hatte die EBU entschieden, dass der 26-jährige Sänger weder bei der ersten noch bei der zweiten Generalprobe, dem sogenannten Juryfinale, auftreten durfte. Zur ersten Durchlaufprobe des Finales war er zwar erschienen und bei der Flaggenparade noch anwesend, seinen Song probte er jedoch nicht.

