Diese acht Acts sind sicher im Vorentscheid dabei Stand: 27.01.2023 11:00 Uhr Neun Acts gehen am Freitag, 3. März, beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" ins Rennen um das Ticket zum ESC in Liverpool. Acht von ihnen stehen schon fest.

Die Show aus Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Barbara Schöneberger moderiert.

Acht Acts für "Unser Lied für Liverpool" nominiert

Die acht gesetzten Acts wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und Experten ausgewählt. Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der NDR ESC-Redaktion direkt, die den Kriterien entsprachen. Bei TikTok wurden bis zum Ende des Bewerbungszeitraums mehr als 900 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen. Einige Acts hatten ihre Beiträge bei beiden Plattformen eingereicht.

Voting auf TikTok

Über die gesetzten Acts hinaus gibt es noch einen weiteren Platz im deutschen ESC-Vorentscheid. Heute ab 13 Uhr bis zum bis 3. Februar um 20 Uhr stehen diese sechs Acts, die sich über TikTok beworben hatten, zur Abstimmung: Betül ("Heaven"), Leslie Clio ("Free Again"), From Fall To Spring ("Draw The Line"), Ikke Hüftgold ("Lied mit gutem Text"), JONA ("10/10") sowie Mitchy & André Katawazi und NashUp ("Summertime").

Wer abstimmen möchte, braucht einen TikTok-Account. Pro Tag kann eine Stimme abgegeben werden. Der Act mit den meisten Stimmen bekommt den noch offenen Platz im Vorentscheid. Alina Stiegler und Stefan Spiegel verkünden am 4. Februar um 18 Uhr in der ersten Ausgabe der neuen Show "Alles Eurovision" live auf eurovision.de das Ergebnis.

Votingsystem bei "Unser Lied für Liverpool"

Analog zum "großen" ESC wird der Sieger-Act des deutschen Vorentscheids durch internationale Jurys und durch Televoting des deutschen Publikums ermittelt. 50 Prozent der Punkte werden von acht Jurys in acht verschiedenen Ländern vergeben, die jeweils aus fünf Personen bestehen.

Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum und setzen sich aus dem Online-Voting im Vorfeld der Show, aus Anrufen und SMS zusammen. Die gleiche Anzahl an Punkten, die von den internationalen Jurys verteilt wurden, werden im prozentualen Verhältnis des deutschen Televotings auf die neun Songs verteilt. Weitere Informationen zum Online-Voting folgen in Kürze.

Tickets für den Vorentscheid

Fans können live beim deutschen Vorentscheid in Köln dabei sein. Derzeit steht noch nicht fest, wann der Ticketverkauf startet.

Suche nach dem deutschen ESC-Act 2023

Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 28. November 2022 mit einem Song online bewerben. Möglich war das über die offizielle Bewerbungsplattform und erstmalig auch mit dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool über TikTok. Sich ausschließlich als Interpret ohne eigenen Song zu bewerben, war nicht möglich. Wie immer galt, dass die Songs den Regeln der European Broadcasting Union (EBU) entsprechen mussten.

Barrierefreie Angebote zum ESC-Vorentscheid

Für die Live-Übertragung von "Unser Lied für Liverpool" erstellt der NDR Untertitel und eine Hörfassung. Zudem ist die Show in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zu sehen. Dabei präsentieren die Gebärdensprachdolmetscher- und dolmetscherinnen auch die Songs. Diese Fassung läuft im Livestream auf eurovision.de. Im Ersten gibt es den Vorentscheid in DGS über HbbTV.

