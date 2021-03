Stand: 04.03.21 14:03 Uhr

Roxen: Rumäniens Sängerin will beim ESC aufblühen

"Ich möchte der Funke sein, der eine Flamme im Leben anderer Menschen entzündet", sagt Roxen.

Wenn Roxen über das spricht, was ihr am Herzen liegt, hört sie sich nicht unbedingt wie eine Sängerin an, die Rumänien beim Eurovision Song Contest 2021 vertritt. Vielmehr klingt sie wie eine der vielen "Fridays for Future"-Anhänger, die global für mehr Klimaschutz und eine bessere Umwelt für zukünftige Generationen eintreten. "Ich glaube, wir sind alle miteinander verbunden", sagt Roxen. Am Ende habe jede Blume eine Seele, die in der Natur blühe. "Wir sollten uns alle erlauben, zu blühen", so die 20-Jährige weiter. Es sei wichtig, mehr Respekt für den Planeten zu haben, auf dem wir leben. Roxen sollte mit der dramatischen Ballade "Alcohol You" schon 2020 zum ESC nach Rotterdam fahren. Dieser wurde allerdings wegen der Coronakrise abgesagt. 2021 bekommt die rumänische Sängerin eine neue Chance und tritt mit dem Titel "Amnesia" an.

Roxen: "Musik bedeutet mir alles"

Als Larisa Roxana Giurgiu kommt Roxen am 5. Januar 2000 in Cluj-Napoca zur Welt. Die Stadt im Nordwesten Rumäniens ist die zweitgrößte des Landes und liegt in Transsilvanien. Doch anders als so manche Schauergeschichte über Vampire wie Graf Dracula aus dieser Region, klingt Roxens Geschichte eher märchenhaft und behütet. Als Kind liebt sie es, kreativ zu sein: Sie schreibt, schauspielert und singt - schon im Alter von sieben Jahren. Die kleine Roxen weiß früh, dass Musik ihr alles bedeutet.

ESC als erste große Bewährungsprobe

Roxen Name: Larisa Roxana Giurgiu

Geburtsdatum: 20. Januar 2000

Geburtsort: Cluj-Napoca, Rumänien

Kontakt:

Facebook

Instagram

YouTube

Sie habe immer davon geträumt, qualitativ gute Musik zu machen, auf den größten Bühnen aufzutreten und vor viel Publikum zu singen, erzählt die Sängerin. Der Eurovision Song Contest ist die erste Bewährungsprobe in ihrer Karriere. Dafür verlässt sie gerne die Komfortzone ihres Heimatlandes. Aber sie liebe Herausforderungen und sei dankbar für diese Chance. Sie wolle ihr Bestes geben, verspricht Roxen.

Radiosender in Europa und Übersee spielen Roxens Musik

Roxens Song "Ce-ti Canta Dragostea" handelt von der Liebe, er klickt sich fast 20 Millionen mal auf YouTube.

In Rumänien hat sich Roxen bereits einen Namen in der Musikszene gemacht. Im Radio gehört sie zu den am drittmeisten gespielten Künstlerinnen, für viele gilt sie in ihrem Heimatland als aufsteigender Star mit großer Zukunft. Mit "You Don't Love Me", das in Kooperation mit dem Musikproduzenten Sickotoy entsteht, und "Ce-ti Canta Dragostea" hat sie zwei Songs herausgebracht, die in den Charts ihres Heimatlandes und auf YouTube für Furore sorgen.

Aber auch über die Grenzen Rumänien hinaus ist Roxen zu hören: "You Don't Love Me" spielen unter anderem Radiostationen in Frankreich, Spanien, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Nach dem ESC-Song für 2020, "Alcohol You", erscheint im April letzten Jahres ihre Single "Escape".

Rumänien geht neuen Weg in der Wahl des ESC-Kandidaten

Wenn der Songtitel zum Programm wird: 2018 heißt es für The Humans mit ihrem Song "Goodbye" vor dem Finale "Auf Wiedersehen".

Nach zwei erfolglosen Jahren mit verpassten Finalteilnahmen von The Humans in Lissabon und Ester Peony in Tel Aviv entschied sich der rumänische Sender TVR für den ESC 2020 für ein neues Auswahlverfahren. Auch durch die klamme Kassenlage lag ein Verzicht auf einen nationalen Vorentscheid nahe. Das internationale Plattenlabel Global Records offerierte dann eine kostenlose Zusammenarbeit, um geeignete Künstler aus dem eigenen Repertoire mithilfe des ESC zu promoten. In einem Songwriting-Camp fiel die schließlich die Wahl auf Roxen, die auch für den ESC 2021 direkt nominiert wurde.