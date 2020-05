Stand: 09.05.20 23:50 Uhr

ESC-Finalabend: Stars und ein Sieger der Herzen

Trotz ESC-Absage: Rund um den Globus finden Ersatzshows statt: auch in Deutschland.

Der Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam ist abgesagt, doch ganz verzichten müssen die Fans auf den ESC in diesem Jahr trotzdem nicht. Wir hatten im Vorfeld schon in unseren traditionellen Songchecks die Acts und ihre Songs unter die Lupe genommen. Nach vier Shows haben Alina Stiegler, Stefan Spiegel und die Fans Daði og Gagnamagnið aus Island mit "Think About Things" zu den Siegern gekürt.

Deutsches "Finale" live aus der Hamburger Elphi

Am 16. Mai gibt es ein Wiedersehen mit Barbara Schöneberger und Ben Dolic - live aus der Hamburger Elbphilharmonie.

Am ursprünglichen Finalabend gibt es vieles, was den ESC so einzigartig macht - große Songs und Gefühle, Glamour und die Wahl zum Sieger der Herzen. In "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" präsentiert Barbara Schöneberger am Samstag, 16. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten und auf eurovision.de die zehn ESC-Teilnehmer, die im Halbfinale, das in der Show "World Wide Wohnzimmer" stattfand, die meisten Stimmen erhalten haben. Dazu kommen Aufnahmen der schönsten, berührendsten und schrecklichsten Auftritte dieser Länder aus den vergangenen 64 Jahren ESC-Geschichte. Peter Urban und Michael Schulte kommentieren. Besondere Höhepunkte versprechen Live-Auftritte einiger dieser zehn Finalisten auf der Bühne der Elbphilharmonie. Zudem singt Ben Dolic, der eigentlich in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam für Deutschland aufgetreten wäre, seinen Song "Violent Thing". Sein Auftritt orientiert sich so nah wie möglich an der Inszenierung, wie sie im ESC-Finale in Rotterdam hätte aussehen sollen. In einem klassischen Voting entscheiden die Zuschauenden, wer der deutsche Sieger der Herzen beim ESC 2020 sein wird. Auch hier steht der deutsche Beitrag - wie beim eigentlichen ESC - nicht zur Wahl. Während des Votings singt unter anderem Michael Schulte.

"Europe Shine a Light" - Übertragung aus Hilversum

Edsilia Rombley, Chantal Janzen und Jan Smit hätten den ESC 2020 aus Rotterdam moderiert. Am 16. Mai führen sie stattdessen durch die Show "Europe Shine a Light".

Im Anschluss um 21.55 Uhr geht der ESC-Abend im Ersten und auf eurovision.de weiter mit der Sendung "Europe Shine a Light": In der Show aus dem niederländischen Hilversum werden all diejenigen geehrt, die in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam aufgetreten wären. Auch hier kommentieren Peter Urban und Michael Schulte. In den 120 Minuten gibt es Schalten über den gesamten Kontinent, viel Musik und einige Überraschungsauftritte ehemaliger ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Auch in die Elbphilharmonie wird geschaltet. Moderatoren sind Chantal Janzen, Edsilia Rombley und Jan Smit, die auch durch die ESC-Sendungen geführt hätten. Bei der Aktion "Europe Shine a Landmark" innerhalb der Sendung wird eine Sehenswürdigkeit aus Deutschland erleuchtet werden.

Rückblick: Lenas Sieg vor zehn Jahren

Lena bescherte 2010 in Oslo Deutschland den zweiten ESC-Sieg.

Zum Abschluss des diesjährigen ESC-Spektakels läuft dann ab 0.05 Uhr im Ersten und bei uns im Livestream ein großes historisches ESC-Finale - der Eurovision Song Contest 2010. Vor zehn Jahren hatten die Zuschauenden in Europa Lena mit "Satellite" in ihr Herz geschlossen und wählten sie zur Siegerin.