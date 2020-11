Stand: 23.11.20 16:32 Uhr

Junior ESC 2020: Deutschland auf Startplatz eins

Im TVP-Studio in Warschau finden die Eröffnungszeremonie und die Junior-ESC-Show statt.

Die Woche des Junior Eurovision Song Contest 2020 hat begonnen. Bei der offiziellen Opening Ceremony wurden in Warschau die Startposition des Gastgebers Polen - sowie die erste und die letzte Startnummer ausgelost. Susan aus Deutschland eröffnet die Show mit der Ballade "Stronger With You". Polens Ala Tracz startet an Position sechs und Valentina aus Frankreich beendet das Teilnehmerfeld mit ihrem Titel "J'imagine". Die weiteren Startnummern bestimmten die Produzenten der Show am Abend.

Viki Gabor präsentierte JESC-Song "Move The World"

Journalist und TV-Moderator Mateusz Szymkowiak führt durch die 25-minütige Show. Er hat bereits im vergangenen Jahr die Eröffnungszeremonie in Kattowitz präsentiert - und beim ESC 2018 und 2019 die Punkte der polnischen Jury verlesen. Die drei Lose bei der Eröffnungszeremonie zog Viki Gabor, Siegerin des Junior ESC 2019. Die 13-jährige performte außerdem zum Abschluss den diesjährigen JESC-Song "Move The World". Neben Viki Gabor waren auch Jacek Kurski, Direktor des polnischen Senders TVP und EBU-Projektmanager Gert Kark bei der Zeremonie dabei.