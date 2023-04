Großbritannien schlägt Dänemark im dritten ESC-Songcheck

2 Dänemark Reiley - "Breaking My Heart" 5,2 7,3 12,5

3 Belgien Gustaph - "Because Of You" 6,0 6,0 12,0

4 Ukraine Tvorchi - "Heart Of Steel" 6,2 6,0 12,2

5 Estland Alika -"Bridges" 6,6 4,9 11,5

6 Armenien Brunette - "Future Lover" 6,2 4,8 11

7 Island Diljá - "Power" 5,3 4,6 9,9

8 Zypern Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart" 5,2 4,3 9,5

9 Griechenland Victor Vernicos - "What They Say" 4,6 4,7 9,3