Heute live: Erstes ESC-Halbfinale 2023 Stand: 09.05.2023 00:00 Uhr Der 67. Eurovision Song Contest findet 2023 in Liverpool statt. Das erste Halbfinale läuft am 9. Mai ab 21 Uhr live auf eurovision.de, in der ARD Mediathek und auf ONE. Deutschland ist abstimmberechtigt.

Zehn der 15 Acts im ersten Halbfinale qualifizieren sich für das Finale am 13. Mai. Neben den teilnehmenden Halbfinal-Ländern geben als sogenannte Big-Five-Länder auch Deutschland, Frankreich und Italien ihre Votings im ersten Semi ab.

Welches Land in welchem Halbfinale startet, wurde am 31. Januar beim sogenannten Allocation Draw in Liverpool ausgelost. Die Startreihenfolge wird nach dramaturgischen Gesichtspunkten von den Produzenten der Show festgelegt und wurde am 22. März bekanntgegeben.

Interval-Acts im ersten Semi

Als Gaststar im ersten ESC-Halbfinale tritt Rita Ora auf. Die britische Sängerin mit kosovo-albanischen Wurzeln performt in der Abstimmungsphase ein Medley ihrer größten Hits sowie ihren aktuellen Song "Praising You". Außerdem tritt die ehemalige ukrainischen ESC-Teilnehmerinnen Aljosha auf. Sie erzählt ihre persönliche Geschichte mit einer Neuauflage des Duran Duran-Hits "Ordinary World". Begleitet wird ihr Auftritt von der Liverpooler Sängerin Rebecca Ferguson.

Tickets für die ESC-Shows in Liverpool

Der Ticketverkauf startete am 7. März um 13 Uhr (MEZ). Alle neun ESC-Shows sind ausverkauft. Ein weiterer Ticketverkauf ist derzeit nicht vorgesehen. Die Karten waren ausschließlich über Ticketmaster UK verfügbar und kosteten zwischen 30 und 290 Pfund für die Halbfinal-Shows und zwischen 80 und 380 Pfund für die Final-Shows. Seit dem 24. April gibt es Restkarten im Vorverkauf. Das Finale ist ausverkauft.

Die EBU warnt wie in jedem Jahr alle Fans davor, Tickets für die ESC-Shows auf dem Schwarzmarkt oder über andere als die offizielle Ticket-Onlineplattform zu kaufen. Diese Karten sind meist nicht nur überteuert, sondern sie könnten gefälscht und damit nicht gültig sein.

Neue Regeln für die ESC-Halbfinale

Ab diesem Jahr gilt: Die Jury in den ESC-Halbfinalshows wird abgeschafft. Es soll nur noch das Televoting darüber entscheiden, welche Acts ins Finale einziehen - zehn aus dem ersten und zehn aus dem zweiten Halbfinale.

